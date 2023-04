Oroscopo Branko mese di Maggio 2023, previsioni per Pesci

Grazie alle energie rassicuranti e benevoli del Toro e del Cancro, i legami riscoprono il loro significato e la sincerità di origine. Le persone che non ci sono più possono tornare da te. Le tue relazioni sono accuratamente selezionate e affidabili. Dal 17 il trasferimento di Giove al Toro dà consistenza alle proposte che guidano i vostri scambi da qualche settimana. Ti incoraggia a studiarli più attentamente. Se sei d’accordo, ti esorta ad accettarli. La stella della fortuna e dell’evoluzione ti offre di migliorare la tua vita dandoti più comfort e sicurezza. L’unica ombra fugace, da Venere e dal Sole in Gemelli. È a causa della determinazione che sarete espulsi in modo permanente.

Pesci: Love Panorama per maggio 2023

Pesci: Fino al 7 Venere in Gemelli semina confusione. Fortunatamente, le energie del Toro e del Cancro ti ispirano a scegliere la pace e la sicurezza. Dal 22 questa decisione viene messa in discussione dal Sole in Gemelli a meno che tu non ascolti più ciò che ti dicono.

Pesci: se siete in coppia per maggio 2023

Pesci: La tua relazione trova il suo orientamento e la sua sincerità. Riesci a farti capire. Riprendi il controllo della situazione. Tuttavia, fino al 7 e al 22 devi importi se vuoi evitare tracimazioni.

Pesci: se sei single per maggio 2023

Pesci: Sei circondato da persone piene di buone intenzioni nei tuoi confronti, ma un brutto carattere cerca, ancora una volta, di metterti in confusione. Se vuoi togliertelo di mezzo, non uscire dalle tue scatole.

Pesci: carriera / finanza per maggio 2023

Pesci: Se la tua motivazione ha piombo nell’ala, dovresti trovare il sorriso! Questo mese, gli scambi si concentrano sulla tua esperienza e sullo sviluppo professionale. Alcuni si vantano dei tuoi talenti. Gli altri stanno cercando la tua abilità. Se ritieni che le cose non siano andate bene, aspetta. Col passare dei giorni, i tuoi partner diventeranno più precisi. Pesci! Se qualcuno ti fa un’offerta interessante, non cercare oltre. Pensaci seriamente e fai la scelta giusta. Dal punto di vista finanziario, questo settore sta andando particolarmente bene, perché riflette tutti gli sforzi che hai fatto per arrivarci.

Pesci: i consigli per maggio 2023

Pesci: La tua esistenza sta migliorando di giorno in giorno, ma le persone lunatiche. Essendo freddi e distanti, li allontanerai da te.