Oroscopo Branko mese di Maggio 2023, previsioni per Acquario

Mentre i tuoi progressi sono lenti con Giove in Ariete, stai cogliendo opportunità. Ti dà questa volontà che non ti scoraggia di fronte alle battute d’arresto. Supportato da Venere fino a 7, ti senti a tuo agio ovunque e con tutti. La fortuna ti sorride. Ti senti come se avessi il controllo! Purtroppo, dal 17 con il trasferimento da Giove al Toro, l’atmosfera cambia. Le persone sono più esigenti con te. Andare più forte non ti farà risparmiare tempo, al contrario. Invece, approfitta di questi pericoli per identificare cosa c’è di sbagliato per risolverlo. Dal 21, con Marte in Leone, è reagendo positivamente che le tensioni e i rifiuti diminuiranno.

Acquario: Love Panorama per maggio 2023

Acquario: Le energie dissonanti riducono il tuo campo d’azione e questo può darti molto fastidio. Se vuoi che i tuoi amori si proiettino nel tempo, non sei in tutto o niente. Vedi le virtù di una vita più tranquilla invece di sopraffarla con tutti i mali.

Acquario: se sei in coppia per maggio 2023

Acquario: Con le dissonanze astrali, sei molto presente e diventi congestionato. Poi, prendi le distanze e i dubbi sono risolti. Trova il giusto compromesso e non sarai sorpreso dai rimproveri del tuo partner.

Acquario: se sei single per maggio 2023

Acquario: Il tuo carisma fa miracoli. Avete incontri con facilità sconcertante, ma sono effimeri. Se vuoi avere una relazione duratura, cerca di essere più emotivamente espressivo. E se puoi, accetta le restrizioni con un sorriso.

Acquario: carriera / finanza per maggio 2023

Acquario: Se vuoi fare ciò che ami, a maggio, è il momento di approfittare dell’opportunità, soprattutto tra il 1 ° e il 7 °. Poi le cose faranno il loro corso, ma dopo il 16 si complicheranno. Tuttavia, queste complicazioni non sono insormontabili. Se sei pragmatico quando le circostanze lo impongono, tutto andrà bene. Se, d’altra parte, fai fatica a imporre i tuoi ideali, sperimenterai delusioni. Dal punto di vista finanziario, questo settore non è ancora stretto. Cercate, se possibile, di essere un po’ più economici. In questo modo, tornerai facilmente in acqua. Bene, puoi alleviare un po ‘di tensione. Come? Perseguendo un obiettivo alla volta.

Acquario: il consiglio per maggio 2023

Acquario: La convivenza con le energie del Toro non è semplice. Tuttavia, se non ti dispiace, puoi alleviare un po ‘la tensione. Come perseguire un obiettivo alla volta.