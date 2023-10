Oroscopo Branko settimana dal 3 al 9 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Leone, questa settimana sarà caratterizzata da opportunità di crescita professionale. È il momento di mettere in gioco le vostre abilità e la vostra ambizione. Lavorate duramente per raggiungere i vostri obiettivi e non temete di prendere decisioni audaci.

Consiglio dell’astrologo: Siate assertivi nelle vostre azioni e non sottovalutate il vostro potenziale; il successo è alla vostra portata.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

I Vergine si troveranno ad affrontare questioni familiari importanti questa settimana. È il momento di affrontare eventuali tensioni o malintesi e di lavorare per ristabilire l’armonia nelle relazioni domestiche.

Consiglio dell’astrologo: Dedicate tempo alla cura delle relazioni familiari; la comprensione reciproca sarà la chiave per risolvere i conflitti.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

La settimana sarà un periodo di riflessione per la Bilancia. Potreste sentirvi inclini a fare un bilancio della vostra vita e a considerare le vostre priorità. Utilizzate questo momento per pianificare il vostro futuro con saggezza.

Consiglio dell’astrologo: Ascoltate la vostra voce interiore e cercate la tranquillità nella meditazione o nella riflessione.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Gli Scorpione saranno sottoposti a un aumento di stress questa settimana. È importante trovare modi sani per gestire la pressione e prendervi cura della vostra salute mentale. Il supporto degli amici sarà prezioso.

Consiglio dell’astrologo: Dedicate del tempo al relax e alla gestione dello stress; la vostra resilienza vi aiuterà a superare le sfide.