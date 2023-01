Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 18 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

OGGI: Non sarai in grado di rispettare i tuoi piani per il fine settimana a causa di situazioni che sono completamente fuori dal tuo controllo.AMORE : Finalmente troverai una persona con la quale potrai sentirti compreso e adeguatamente valutato. Approfittane. RICCHEZZA: non aver paura di condividere con i tuoi superiori le idee che hai su come migliorare il tuo ambiente di lavoro.BENESSERE : non puoi vivere in attesa del tuo passato, ma assicurati di averne appreso le lezioni. Non cedere ciecamente agli impulsi.

TORO

OGGI: Oggi sarai ispirato e non ti costerà alcun lavoro per catturare l’attenzione degli altri. Esprimiti liberamente.AMORE : La tua relazione di coppia sta andando in discesa. È ora di iniziare a pensare a progetti comuni ea lungo termine.RICCHEZZA: hai abbastanza capacità affinché il tuo reddito possa moltiplicarsi, ma ti manca la volontà per raggiungerlo.BENESSERE : Hai sempre tenuto alla tua immagine, ma ricorda che uno non è solo un contenitore. Che l’esterno non è più importante dell’interno.

GEMELLI

OGGI: cerca di non rimanere bloccato sui commenti degli altri. È meglio ascoltare e non commentare perché ci sono grandi conflitti a portata di mano.AMORE : Non essere così egocentrico e prenditi cura del tuo partner, senti che non ha posto e pensa di lasciarti. Valuta se questo è quello che vuoi.RICCHEZZA: L’ambiente di lavoro è piuttosto caldo. Cerca di non farti coinvolgere in discussioni, perché otterrai solo l’odio degli altri.BENESSERE : Le energie negative hanno preso il sopravvento sul tuo posto di lavoro, dove l’invidia e le liti sono all’ordine del giorno. Candele di colore chiaro.

CANCRO

OGGI: Compaiono opportunità per cambi di lavoro o traslochi. Analizzali bene prima di prendere una decisione, chiedi pareri.AMORE : Cerca di far sentire incluso il tuo partner. La tua famiglia non finisce di accettarlo, ma questa è la persona che vuoi per la tua vita.RICCHEZZA: è da tempo che desideri rinnovare la tua casa o cambiare auto. La tua occasione è ora, non aspettare oltre.BENESSERE : Cerca di separare i problemi della tua casa da quelli del tuo lavoro. Non è conveniente mescolare, perché finirai per peggiorare tutto.

LEONE

OGGI: Non abusare della fiducia degli altri, non sono tuoi schiavi. Possa la tua posizione nella vita non farti perdere l’umiltà. AMORE : Il tuo partner ha piena fiducia in te. Pertanto, pensaci due volte prima di metterti in gioco con quella collega, non se lo merita.RICCHEZZA: La tua situazione economica è in piena ripresa, ma fai attenzione a dove investi i tuoi soldi perché non tutto è come sembra. BENESSERE : Non cercare di andare oltre le tue possibilità. Impara a riconoscere i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza, per non vivere commettendo errori.

VERGINE

OGGI: Metti da parte il pessimismo e guarda la vita da una prospettiva positiva, vedrai che niente è così brutto come sembra.AMORE : Sei stato solo per molto tempo e le ultime relazioni sono state insignificanti. Pensa a un cambio di immagine, così farai meglio.RICCHEZZA: Devi essere consapevole delle opportunità, anche se questo non è il momento migliore per avviare progetti e associazioni.BENESSERE : Se senti qualche disturbo, è meglio che ti prenda cura di te stesso poiché non lo fai da molto tempo. In caso contrario, le cose peggioreranno.

BILANCIA

OGGI: Sarai molto creativo e spiritoso oggi. Il tuo senso dell’umorismo riuscirà a cambiare l’atmosfera ovunque tu vada.AMORE : Possano i tuoi recenti fallimenti amorosi non condizionare la tua mente a cadere continuamente nella sfortuna. Fidati della tua fortuna.RICCHEZZA: avrai accesso a informazioni che possono darti un grande vantaggio rispetto alla concorrenza di oggi.BENESSERE : Non lasciare che le situazioni che devi vivere nella vita cambino l’essenza della tua persona. Impara le tue lezioni ma non farti corrompere.

SCORPIONE

OGGI: Non sarai in grado di mettere a tacere le idee che perseguiteranno continuamente la tua mente, cercando di andare in un posto migliore di quello in cui ti trovi. AMORE : Devi imparare a fidarti dei tuoi problemi nel tuo partner in modo che possa aiutarti ad affrontarli in un modo migliore.RICCHEZZA: non sarai in grado di svolgere le attività che avevi programmato per oggi. Affronterai ritardi sul lavoro.BENESSERE : Il successo non può essere raggiunto dall’oggi al domani. Hai bisogno di molto tempo per maturare abbastanza da gestirlo.

SAGITTARIO

OGGI: Solo perché non ti lusingano sempre non significa che non ti notino. Cerca di aumentare un po’ la tua autostima. AMORE : Non prestare attenzione ai pettegolezzi che circolano sul tuo partner. Sai che sarebbe incapace di tradirti. RICCHEZZA: non esitate a chiedere aiuto alla famiglia per risolvere i vostri problemi finanziari. Sapranno consigliarti bene.BENESSERE : Devi abbassare un po’ i decibel, perché tanta attività lavorativa finirà per stressarti. Prenditi una vacanza.

CAPRICORNO

OGGI: Tutti ti riconoscono per la tua giovialità permanente. Tuttavia, oggi mostrerai il tuo lato più furioso. AMORE : Sei innamorato e non dovresti vergognarti di ammetterlo. Goditi pienamente l’amore, qualunque cosa dicano gli altri.RICCHEZZA: La tua conoscenza è obsoleta. Affronterai situazioni complesse e ti renderai conto che devi allenarti.BENESSERE : Non portarti a casa i problemi di lavoro. Che le cattive energie provenienti da altre aree non entrino nella tua casa.

ACQUARIO

OGGI: Non seguire la maggioranza nelle sue decisioni. Sei convinto che questo non sia corretto, quindi sii coerente con i tuoi pensieri. AMORE : Hai l’amore del tuo partner, ma ultimamente hai perso i contatti con i tuoi amici per dedicarti solo alla tua relazione.RICCHEZZA: I tuoi superiori hanno trovato in te una persona degna di fiducia. Cerca di non deluderli, ci sono grandi possibilità di promozione.BENESSERE : gli interessi personali stanno facendo emergere il tuo egoismo. Ma solo collaborando potrete ottenere benefici.

PESCI

OGGI: Succederà qualcosa che ti farà pensare che le persone intorno a te non siano così sincere come sembrano. Guarda bene, non sono tutti uguali. AMORE : Sensuale e determinata, niente ti ferma quando cerchi un partner, ma non trovi mai quello che cerchi. Sii più selettivo. RICCHEZZA: Non ascoltare i consigli di chi dice di essere tuo amico, lasciati guidare dal tuo istinto per gli affari e non sbaglierai.BENESSERE : Sii creativo e dai libero sfogo alla tua immaginazione. Solo mettendo da parte le idee preconcette potrai risolvere i problemi del lavoro.