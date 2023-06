Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 18 Giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Voto: 9/10

La tua creatività e il tuo carisma raggiungeranno il culmine questa settimana, Leone. Sarai al centro dell’attenzione e potresti ricevere elogi e riconoscimenti per il tuo lavoro. Approfitta di questa fase positiva per portare avanti i tuoi progetti e per metterti in mostra. Non avere paura di esprimere la tua personalità e di mostrare al mondo ciò di cui sei capace. La fortuna è dalla tua parte!

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Voto: 7/10

Questa settimana potresti sentirti un po’ più irrequieto del solito, Vergine. Potrebbero esserci dei cambiamenti in arrivo nella tua vita e potresti avere la sensazione di doverti adattare rapidamente alle nuove circostanze. È importante rimanere flessibile e aperto al cambiamento. Cerca di prenderti cura di te stesso e di mantenere un equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Voto: 8/10

L’armonia e l’equilibrio saranno al centro della tua settimana, Bilancia. Potresti trovare soluzioni creative a situazioni complesse e riuscire a mediare in conflitti. Sarai in grado di stabilire un ambiente sereno intorno a te e di favorire la cooperazione. Sfrutta questa tua capacità per creare relazioni positive e per raggiungere i tuoi obiettivi.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Voto: 9/10

Questa settimana si prospetta molto intensa per te, Scorpione. Potresti sentire un’energia travolgente che ti spinge a intraprendere nuove sfide e a realizzare grandi progressi. Sarai particolarmente determinato e avrai una spinta irresistibile verso il successo. Tuttavia, ricorda di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Prenditi del tempo per te stesso e per le persone che ami.