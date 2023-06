Oroscopo Branko settimanale dal 13 al 19 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La passione sarà in primo piano durante questa settimana. Approfitta di questa energia per ravvivare la fiamma della tua relazione o per conquistare qualcuno che ti interessa.

Lavoro: Sarai dotato/a di grande leadership e carisma sul lavoro. Sfrutta queste qualità per motivare i tuoi colleghi e guidare il tuo team verso il successo.

Salute: Mantieni uno stile di vita attivo e sano. Dedica del tempo all’esercizio fisico e ricorda di idratarti adeguatamente. Una buona salute fisica ti darà la carica di cui hai bisogno per affrontare le sfide della settimana.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Sarai particolarmente attento/a alle esigenze del tuo partner. Dedica del tempo per ascoltare ciò che ha da dire e per offrire il tuo sostegno. La tua gentilezza sarà molto apprezzata.

Lavoro: La tua attenzione ai dettagli ti darà un vantaggio sul lavoro. Rivedi attentamente i tuoi progetti e cerca di individuare eventuali errori o miglioramenti da apportare.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale. Dedica del tempo a te stesso/a, praticando attività che ti rilassano e ti riempiono di gioia. La tua serenità interiore influenzerà positivamente il tuo benessere generale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: La comunicazione aperta e sincera sarà la chiave per risolvere eventuali conflitti nella tua relazione. Sii onesto/a con te stesso/a e con il tuo partner e cercate insieme soluzioni equilibrate.

Lavoro: Potresti ricevere un riconoscimento per il tuo lavoro duro e la tua dedizione. Continua a dare il massimo e sarai ricompensato/a con opportunità di crescita professionale.

Salute: Cerca di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Dedica del tempo alle attività che ti appassionano e che ti permettono di rilassarti. La tua salute emotiva è altrettanto importante quanto quella fisica.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Sarai magnetico/a ed affascinante. Attira l’attenzione del tuo partner con il tuo carisma e la tua personalità intrigante. Sperimentate insieme nuove esperienze per rafforzare il vostro legame.

Lavoro: Mostra la tua determinazione e il tuo impegno sul lavoro. La tua perseveranza ti porterà risultati positivi e potresti ricevere un’offerta o un’opportunità interessante.

Salute: Prenditi cura del tuo benessere emotivo. Dedica del tempo alle attività che ti rilassano e ti danno serenità. La tua salute mentale è fondamentale per il tuo equilibrio complessivo.