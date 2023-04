Oroscopo Branko settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Bilancia previsioni per amore, salute e benessere

Nell’oroscopo della Bilancia, Venere ti mostrerà i percorsi da seguire per continuare nella tua crescita professionale e personale. Nel frattempo, Mercurio nel suo periodo d’ombra ti darà il coraggio di ricostruire il tuo cuore.

DENARO E LAVORO

Venere, pianeta associato al talento creativo innato, da martedì andrà al segno Gemelli nell’oroscopo rendendo la tua settimana molto speciale perché sentirai dentro di te che è tempo di crescere in quello che fai e andare avanti.

Per questo, ti mostrerà attraverso diverse situazioni che devi allenarti di più, superare te stesso ed espandere le tue conoscenze per ottenere più espansioni nella vita.

Di conseguenza incanalerai gran parte della tua energia nel vedere come ottenere corsi specializzati per guadagnare più soldi e quindi vivere meglio aumentando la qualità della tua vita.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

Emotivamente, questa sarà una settimana di cura perché Mercurio entrerà nel suo periodo d’ombra nell’area delle tue crisi romantiche. Con questa influenza, vecchi rancori ti verranno in mente portandoti a sentimenti di angoscia e ricordando il danno che ti hanno fatto mantenendo dipendenze emotive.

Anche se queste esperienze non ti faranno divertire, ti aiuteranno a prendere coraggio per ricostruire il tuo cuore e definire ciò che non accetterai nelle tue relazioni future. Qui ti fa dimenticare una volta per tutte quel vecchio amore con questo rituale.

SALUTE & BENESSERE

Questa sarà una settimana in cui, a causa del passaggio di Mercurio nel suo periodo d’ombra, problemi emotivi negativi potrebbero causare disturbi digestivi, poiché rifletterai in questa parte del tuo corpo ogni situazione che non puoi superare e i dolori dell’amore.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per mantenere alta la vibrazione, ti consiglio di fare un bagno con il miele due volte a settimana. Preparare in una ciotola di acqua tiepida, aggiungere tre cucchiai di miele e poi mettere diverse gocce di olio essenziale di gelsomino.

Prima di finire il bagno mattutino, passa questa miscela attraverso il tuo corpo per diversi minuti. Poi, quando senti che le tue cellule hanno già ricevuto la luce e la dolcezza del miele, ti sciacqui lentamente. Mentre lo fate, decretate ad alta voce che la felicità e la prosperità sono incorporate nelle vostre cellule.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana secondo il tuo oroscopo sarà venerdì, poiché la Luna e Venere ti regaleranno una giornata molto tranquilla con molta pace interiore. Così, una sensazione di stabilità invaderà il tuo cuore e potrai condividerla con chi ti circonda.

LA CHIAVE

La chiave di questa settimana per te non sarà aspettare l’amore, ma iniziare a darlo prima e goderti quel momento.