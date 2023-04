Oroscopo Branko settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Scorpione previsioni per amore, salute e benessere

Nell’oroscopo dello Scorpione, il cambio di segno di Venere trasmette energia che sarà di armonia e felicità con momenti di divertimento. D’altra parte, Mercurio in ombra, ti stimola a cercare nuove esperienze lavorative.

DENARO E LAVORO

Durante questi giorni, Mercurio inizia il suo periodo d’ombra e la presenza di pianeti nei segni di terra aumenterà. Con questa influenza ti renderai conto che vuoi cambiare qualcosa nella tua vita, specialmente nella tua carriera professionale.

Tieni presente che, secondo il tuo oroscopo, vorrai passare attraverso nuove esperienze e lavori più competitivi che ti stimolano a continuare a migliorare te stesso e questo è ciò che cercherai.

Detto questo, oltre ad essere in un’azienda che non ti apprezza o se sei nella fase di trovare altre opportunità, puoi trovare nuovi percorsi. Qui ti suggerisco di fare il rituale per ottenere il lavoro dei tuoi sogni.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

Arrivando martedì, Venere cambierà segno. Con questo movimento secondo il tuo oroscopo, sarai sulla buona strada per godere ed essere felice in tutto ciò che fai. Sentirai anche che ultimamente ti sei sforzato e che è tempo di avere più vita sociale, camminare di più e celebrare tutto ciò che la vita ti ha dato.

D’altra parte, ti sentirai più libero di esprimerti, mostrare ciò che sei e ciò che hai da dare, vedrai che in breve tempo le tue relazioni saranno più stimolate, poiché l’energia sarà di armonia e felicità con momenti di divertimento e brevi viaggi con gli amici.

SALUTE & BENESSERE

Questa sarà una buona settimana grazie alle passeggiate e alle buone finanze che ti riempiono di energia e buon umore. Se devi fare qualche tipo di controllo medico o trattamento, fallo in questi giorni per ottenere buoni risultati.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per fluire con l’energia dell’Universo in questa settimana, tenendo conto che godrai della possibilità di attirare più denaro, dovresti fare affidamento su piccoli rituali in modo che tutta la tua vibrazione sia in abbondanza e prosperità.

Tra questi, potresti esercitarti ad avere contanti nel portafoglio e non usare le tue carte perché perdi il contatto con le bollette. Inoltre, di tanto in tanto, tienilo nelle tue mani immaginando che sia l’importo che vorresti ricevere, questa sensazione è importante per le tue cellule per registrare nuovamente la carta moneta.

Un altro piccolo rituale sarebbe che quando conti i tuoi soldi, fallo aggiungendo diversi zeri. Quindi la tua mente si abituerà ad avere più soldi nel tuo portafoglio.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana per te sarà sabato, poiché la Luna e Marte accetteranno di darti un giorno molto speciale per un appuntamento con molta attrazione sessuale.

LA CHIAVE

La chiave di questa settimana per voi sarà incorporare nelle vostre cellule la vibrazione dell’abbondanza e della felicità. In questo modo, sarà più facile per te ottenere ciò che desideri.