Oroscopo Branko settimanale dal 16 al 22 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Cari Sagittario, questa settimana potreste sentirvi ispirati a dedicarvi al vostro sviluppo personale e spirituale. È il momento di approfondire la vostra conoscenza e di esplorare nuove filosofie di vita. Potreste trovare risposte alle domande che da tempo vi pongono. Siate aperti alle opportunità di apprendimento e coltivate la vostra saggezza interiore. Non abbiate paura di condividere le vostre idee e le vostre esperienze con gli altri. Potreste ispirare qualcuno con la vostra saggezza.

Parola chiave: crescita personale

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Cari Capricorno, questa settimana sarà un momento favorevole per concentrarvi sulla vostra carriera e sul vostro successo professionale. Potreste ricevere riconoscimenti per il vostro duro lavoro e ottenere opportunità di crescita. Siate pronti a dimostrare il vostro impegno e la vostra determinazione. Ricordatevi di trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita personale e di prendervi cura anche delle relazioni intime. Lavorate sodo, ma ricordatevi di trovare il tempo per il relax e il divertimento.

Parola chiave: successo professionale

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Cari Acquario, questa settimana potreste sentirvi più socievoli e desiderosi di connettervi con gli altri. È il momento di ampliare la vostra rete sociale e di fare nuove amicizie. Potreste anche incontrare persone con cui condividete interessi comuni e che vi ispireranno. Siate aperti a nuove opportunità di collaborazione e di apprendimento. Il supporto delle persone intorno a voi vi porterà grande gioia e felicità.

Parola chiave: connessione

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, questa settimana potreste sentirvi più empatici e sensibili alle emozioni degli altri. È il momento di mostrare il vostro sostegno e di essere presenti per le persone a cui tenete. Potreste anche ricevere sostegno da parte di amici e familiari. È un’ottima occasione per praticare la gratitudine e dimostrare il vostro amore verso gli altri. Ricordatevi di prendervi cura di voi stessi e di trovare momenti di tranquillità per rigenerare le vostre energie.

Parola chiave: empatia