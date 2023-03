Oroscopo Branko settimanale dal 17 al 23 marzo 2023, le previsioni

ARIETE

Venere nel suo segno (solare o ascendente) lo rende connesso ai propri valori e disposto a relazionarsi con più libertà, impulso e indipendenza. Tuttavia, Plutone ti ricorda che anche alcuni limiti e impegni devono essere rispettati. Marte, il suo reggente, gli propone ora di ascoltare e agire più connesso alla sua coscienza e al suo senso di spiritualità, evitando scontri che non sono necessari e posizionandosi come dovrebbe.

TORO

Per quanto intenso sia il tuo lato romantico ora, dovrai rivalutare l’amore per la lente dei tuoi obiettivi, principi e obiettivi. Chiediti onestamente se le relazioni nella tua vita si aggiungono ad esso e sono allineate con il tuo scopo e i cambiamenti che prevedi per il futuro. Una mentalità innovativa e intuitiva ti aiuterà a vedere il quadro più ampio delle situazioni.

GEMELLI

Il suo reggente, Mercurio, incontra Nettuno, che lo lascia in una vibrazione dei Pesci di sogni, sogni ad occhi aperti, spiritualizzazione e resa, specialmente per quanto riguarda i sogni di carriera, i risultati e gli impegni. Tuttavia, la quadratura di Marte nel suo segno (solare o ascendente) ti ricorda che insieme all’immaginare e sognare deve anche agire ed eseguire.

CANCRO

La sua mente risiede in un piano devozionale per il divino, per i suoi principi, cause o visioni del mondo. La vostra fede sarà intensa, fluida e dinamica. Possono sorgere possibili conflitti tra carriera e relazioni (o sfide nelle partnership di lavoro), ma devono usare questa fede e un maggiore senso dello scopo per risolvere tali problemi.

LEONE

La tua mente ora si rivolge molto ai desideri di trasformazione, di esperienza affettiva e sessuale. Anche il Sole, il vostro reggente, è qui, portandovi chiarezza emotiva. Tuttavia, le relazioni con gruppi, amicizie, cause o nella vita online possono sfidarti in questa espressione emotiva. Cerca di avere fluidità e interiorizzazione prima di dare qualsiasi risposta.

VERGINE

Mercurio, il suo reggente, incontra Nettuno nel suo segno opposto, Pesci. Sarà necessario uscire dalla zona di comfort, imparando a dimostrare di più la propria vulnerabilità, specialmente nelle relazioni affettive. Le persone con autorità o lavoro possono sfidarti con atteggiamenti energici, ma sanno come avere equilibrio. Cerca di osservare prima di agire.

BILANCIA

Il suo bisogno per l’altro è elevato dalla posizione di Venere, la sua reggente. Tuttavia, sarà sfidato a rivedere le relazioni dall’approfondimento emotivo in se stesso. Non ignorare ciò che senti piacere agli occhi l’uno dell’altro. Cerca una mentalità che tenga conto della tua spiritualità e delle tue emozioni, ma anche di un senso critico e realistico.

SCORPIONE

L’amore acquista un tono più materiale, corporeo e realistico in questo momento. Tuttavia, ti viene chiesto di essere più flessibile, adattabile e rompere gli standard in questo senso. Cercate l’amore con dimostrazione affettiva, ma anche con leggerezza e onestà. Marte, il suo reggente, porta profondi cambiamenti, ma questo deve essere radicato nella sua coscienza essenziale e spirituale.

SAGITTARIO

La tua mente si rivolge molto verso i tuoi problemi personali. Usa questo tempo per affrontare i problemi emotivi attraverso la consegna e la comprensione razionale. Le relazioni possono metterti alla prova, specialmente nell’elemento dell’individualità. Difenderai i tuoi valori con intensità, ma conoscerai anche il momento di arrenderti e lasciarlo fluire.

CAPRICORNO

La tua mente è ora in uno stato più fluido e ricettivo. La tua capacità di avere intuizioni e idee brillanti è intensa. Tuttavia, non bisogna dimenticare le esigenze del mondo materiale. Plutone nel suo segno (solare o ascendente) lo rende intenso e profondo, sfidandoti nei valori e nelle relazioni familiari. Cerca di essere te stesso, ma sii flessibile quando ne hai bisogno.

ACQUARIO

La vostra mente ora si rivolge alla vita materiale. Cercherete nuovi modi per raggiungere la sicurezza materiale attraverso i vostri doni e talenti. Sarai sfidato a usare più della tua creatività in questo. I problemi subconsci possono sfidare la tua comunicazione con le persone più vicine a te, in particolare fratelli, parenti, conoscenti e vicini. Vacci piano e sappi come comunicare onestamente, ma anche diplomaticamente.

PESCI

La congiunzione di Mercurio con Nettuno, il suo reggente, nel suo segno (ascendente solare) gli porta maggiore bisogno di verbalizzare ed esprimere la sua sensibilità. Comunica il tuo amore divino, la compassione e la fede che sono così peculiari per te. Comprendi i tuoi sentimenti con leggerezza e gioia. Anche con le sfide nel settore della famiglia e delle relazioni, sarai amorevole e leggero.