Diletta Leotta incinta? In mostra la pancia «Lo ha confessato lei stessa»

Chi ha prestato molta attenzione avrà notato le caratteristiche curve associate alla gravidanza nel suo ultimo video postato sui social media. I rapporti hanno suggerito che Diletta Leotta è in attesa di un bambino, dato che il suo pancione in crescita non è più nascosto. La gravidanza è stata confermata per sua stessa ammissione. Diletta Leotta ha smesso di nascondere il suo pancione, facendo ipotizzare una gravidanza. Anche se non c’è stata alcuna conferma ufficiale, i più attenti hanno notato la sua figura più formosa – un evento comune durante la gravidanza – nei suoi recenti post sui social media, dove non sembra preoccuparsi di nascondere la pancia.

Le voci

Sono state fatte continue speculazioni sulla possibilità che la Leotta e il suo compagno Loris Karius mettano su famiglia insieme. La loro relazione sembra essere piuttosto seria, dato che Karius avrebbe conosciuto i genitori della Leotta. Nessuno dei due interessati ha ancora confermato la gravidanza, anche se è stato notato che ultimamente la Leotta indossa abiti più comodi, cosa insolita per lei. Inoltre, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la Leotta avrebbe rivelato privatamente a una sua collega di essere in attesa di un bambino, ma di aspettare qualche mese prima di fare un annuncio ufficiale.

Gli indizi

Nel suo ultimo video su Instagram, i telespettatori hanno osservato una silhouette più morbida nella pancia della conduttrice televisiva, rispetto al suo addome solitamente tonico. Inoltre, è stata notata anche la didascalia del post, che si legge come un annuncio, ma allude alla festa del papà. L’attrice chiede: “Mi sto preparando per la festa del papà, quale vestito scelgo per fare il regalo perfetto? Uno, due, tre o quattro?”. Non è chiaro se il regalo sia per suo padre o per il suo compagno.