Oroscopo Branko Settimanale dal 18 al 24 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: Mostra gratitudine al tuo partner per ciò che fanno per te. Comunicate apertamente i vostri desideri e bisogni. Verso la fine della settimana, potresti ricevere un riconoscimento inatteso. Carriera: Fai attenzione alle dinamiche interpersonali sul posto di lavoro. La collaborazione è essenziale per il successo.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: Sii aperto a nuove prospettive in amore. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Verso la fine della settimana, evita di giudicare troppo duramente te stesso. Carriera: È il momento di mettere in luce le tue capacità comunicative. Presenta le tue idee con chiarezza e convinzione.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: Concentrati sulla costruzione di legami più solidi con il tuo partner. La fiducia è fondamentale. Verso la fine della settimana, concediti del tempo per il relax. Carriera: Affronta le sfide con diplomazia. La tua abilità nel risolvere conflitti sarà preziosa in questa fase.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Amore: Lasciati guidare dalla passione. Esplora nuovi territori emotivi con il tuo partner. Verso la fine della settimana, potresti ricevere un’opportunità inaspettata. Carriera: Sii audace nelle tue decisioni lavorative. Non sottovalutare la tua capacità di fare scelte sagge.