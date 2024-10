Grande Fratello, messaggio di supporto per Javier Martinez arriva dal cielo

In un momento delicato per Javier Martinez, concorrente e pallavolista argentino del Grande Fratello, i fan hanno scelto di manifestargli vicinanza con un aereo, recante il messaggio di incoraggiamento: “JAVI, VOLA ALTO ❤ L’ITALIA SA”. La scena si è svolta nella tarda mattinata del 31 ottobre, quando Javier è stato chiamato in giardino, dove ha potuto leggere il messaggio. Commosso, ha apprezzato il gesto dei sostenitori, che gli hanno mostrato sostegno per il difficile periodo vissuto a causa delle tensioni nella casa e della complicata relazione con Shaila Gatta.





Javier Martinez, nato a Cordoba il 27 febbraio 1995, è un noto pallavolista che gioca per la squadra Modica come attaccante. Trasferitosi in Sardegna da bambino, ha mosso i primi passi nella pallavolo con Lube Banca Macerata nel 2010. Nella casa del Grande Fratello, Javier è stato al centro di alcune polemiche, soprattutto legate alla nascente relazione tra Shaila e Lorenzo. Alcuni spettatori hanno notato atteggiamenti considerati ostili nei confronti di Shaila, tanto che si è parlato sui social di un clima difficile per lei. “Non hanno neppure lasciato un piatto per far mangiare Shaila”, ha commentato un fan, alludendo a una presunta esclusione durante il pranzo.

Il messaggio aereo: “Javi vola alto”

Per alleviare la pressione e incoraggiare Javier, i suoi fan hanno inviato un messaggio aereo che ha sorvolato la casa, suscitando emozione tra i concorrenti e in particolare in Javier stesso. Luca Calvani, un altro partecipante, ha commentato il messaggio con calore: “Dice una cosa fondamentale: vola alto”. La reazione di Javier, che si è detto sorpreso e commosso dal sostegno del pubblico, ha mostrato un lato più vulnerabile e ha attirato nuovi consensi sui social. Un utente ha commentato: “Javier è stato un signore, non ha infierito. Per questo ti amiamo”.

Reazioni social e sostegno per Javier

Il gesto non è passato inosservato sui social media, dove molti fan hanno commentato la scena, definendola un segno della stima del pubblico. Con l’hashtag #javi7, alcuni utenti hanno condiviso l’immagine dell’aereo con la scritta, esprimendo solidarietà al concorrente e apprezzamento per il suo comportamento rispettoso nonostante le provocazioni ricevute. Il messaggio aereo rappresenta un momento di incoraggiamento per Javier, che continua così la sua avventura nella casa sotto l’occhio attento dei suoi sostenitori.

