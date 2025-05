Giallo sulla morte di Daniela Coman: fermato il compagno dopo un lungo interrogatorio

Nella notte scorsa è stato fermato il compagno di Daniela Coman, una donna di origine romena di 47 anni, trovata priva di vita nella sua abitazione situata a Prato di Correggio, tra mercoledì e giovedì. L’uomo, anch’egli 47enne e residente nel Modenese, era già stato interrogato nella giornata del 15 maggio dai carabinieri di Reggio Emilia e dalla pm Valentina Salvi, ma si era avvalso della facoltà di non rispondere, assistito dal suo legale Annalisa Miglioli. Poco dopo l’interrogatorio, nei suoi confronti è stato disposto un provvedimento di fermo.





Secondo quanto riportato da fonti investigative a Fanpage.it, sarebbe stato proprio il compagno a denunciare la scomparsa di Daniela Coman due giorni prima del ritrovamento del corpo. Tuttavia, quando i carabinieri hanno fatto ingresso nell’abitazione, l’uomo non era presente. È stato rintracciato successivamente, mentre il corpo della donna giaceva sul letto della stanza. Dalle prime analisi effettuate dal medico del primo soccorso e dal medico legale, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul cadavere. Sarà comunque l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

La magistratura ha disposto il sequestro dell’abitazione per consentire ulteriori accertamenti e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. La relazione tra i due, stando ai primi riscontri, era iniziata da pochi mesi e la coppia conviveva nell’appartamento dove è avvenuto il tragico ritrovamento. I vicini di casa hanno riferito che tra i due erano frequenti le discussioni animate, il che potrebbe fornire spunti significativi agli inquirenti per ricostruire i fatti.

L’uomo, al momento in stato di arresto, si mantiene in silenzio ma resta a disposizione delle autorità giudiziarie per ulteriori interrogatori. Le indagini proseguono per determinare se vi sia un coinvolgimento diretto del compagno nella morte di Daniela Coman o se le cause del decesso siano riconducibili ad altre circostanze.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, che si interroga sulle dinamiche che hanno portato a questa tragica fine. Le autorità stanno lavorando per fare piena luce sull’accaduto e per stabilire eventuali responsabilità.