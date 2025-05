Un uomo di 23 anni soffre della rara “sindrome della testa cadente” dopo anni di abuso di droghe

La condizione inquietante è stata documentata dai medici iraniani, che hanno diffuso immagini che mostrano la sconvolgente angolazione del collo dell’uomo. Il suo collo si era indebolito a tal punto da non riuscire più a sostenere la testa in posizione eretta.





Secondo l’équipe medica, l’uso prolungato di anfetamine, comunemente note come speed, da parte dell’uomo aveva indotto una condizione descritta come “posizione cifotica fissa del collo”. In questa condizione, il mento gli si abbassava costantemente verso il petto, rimanendovi per lunghi periodi.