Oroscopo Branko Settimanale dal 2 all’8 Agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana sarà caratterizzata da un forte slancio di energia per te, Ariete. Grazie all’influenza del pianeta Marte, sarai irresistibilmente intraprendente e determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. Affronta le sfide con coraggio e non lasciare che nulla ti fermi! È il momento ideale per mettere in atto i tuoi progetti e dimostrare il tuo valore a chiunque ti circondi. Fai attenzione solo a non essere troppo impulsivo nelle tue azioni, rallenta quando necessario e prenditi il tempo per riflettere.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Cari nati sotto il segno del Toro, questa settimana sarà caratterizzata da un maggiore bisogno di stabilità e sicurezza. La posizione di Venere ti spingerà a concentrarti maggiormente sulle tue relazioni personali. Potresti sentirsi particolarmente romantico e affettuoso, il che renderà le tue relazioni più intime e appaganti. Approfitta di questa energia per risolvere eventuali contrasti o incomprensioni con i tuoi cari. Sul fronte professionale, potresti ricevere un’opportunità che cambierà il corso della tua carriera. Non aver paura di prenderla al volo!

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Caro Gemelli, questa settimana sarà un periodo di riflessione e introspezione per te. Con Mercurio che entra nella tua casa dell’anima, potresti sentirti più introspettivo del solito. È il momento di approfondire la conoscenza di te stesso e di comprendere meglio i tuoi desideri più profondi. Potresti anche essere attratto da discipline spirituali o pratiche di meditazione. Lasciati guidare da questa nuova consapevolezza per fare scelte più consapevoli e positive nella tua vita.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana sarà un periodo favorevole per la tua sfera sociale e amicale. La presenza di Giove nella tua casa dell’amicizia porterà nuove persone nella tua cerchia sociale, aprendo la porta a nuove e stimolanti connessioni. Potresti essere coinvolto in progetti di gruppo o attività che ti metteranno in contatto con persone con interessi simili. Sul fronte dell’amore, se sei in una relazione, cerca di rafforzare il legame con il tuo partner, mentre se sei single, non esitare a metterti in gioco e fare nuove conoscenze.