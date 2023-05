Oroscopo Branko settimanale dal 20 al 26 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le previsioni per questa settimana indicano un periodo di grande prosperità per te, nobile Leone. Grazie all’influenza del Sole, il tuo pianeta reggente, avrai l’opportunità di brillare e mostrare il tuo talento in modo straordinario. Sfrutta questa fase favorevole per mettere in mostra le tue abilità creative e per raggiungere risultati eccezionali sia nella tua vita personale che professionale.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine, questa settimana potrebbe richiedere un po’ di flessibilità da parte tua. Potresti trovarti di fronte a situazioni impreviste che richiedono adattabilità. Tieni presente che la tua capacità di adattarti alle circostanze è uno dei tuoi punti di forza, quindi usa questa caratteristica per superare gli ostacoli e trovare soluzioni innovative. Concentrati sulla flessibilità mentale e vedrai che tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le stelle suggeriscono che questa settimana potresti trovarsi a dover prendere decisioni importanti, cara Bilancia. Potresti essere chiamato a fare una scelta che influenzerà il tuo futuro a lungo termine. Assicurati di prenderti il tempo necessario per riflettere e ponderare tutte le opzioni disponibili. Non aver paura di chiedere consigli a persone fidate prima di prendere una decisione definitiva.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, questa settimana sarai spinto a fare un passo indietro e riflettere sulle tue relazioni più intime. Potresti sentire la necessità di approfondire la tua connessione emotiva con il tuo partner o con le persone che ti stanno più a cuore. Dedica del tempo per connetterti a livello profondo con gli altri e cerca di trovare un equilibrio tra le tue esigenze personali e quelle degli altri.