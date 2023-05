Oroscopo Branko settimanale dal 20 al 26 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le previsioni per questa settimana indicano che potresti trovare ispirazione da nuove fonti, caro Sagittario. È il momento ideale per espandere i tuoi orizzonti e cercare nuove esperienze che possano arricchire la tua vita. Abbraccia l’avventura e non aver paura di prendere rischi. Ricorda che la saggezza si trova spesso al di là della tua zona di comfort.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Caro Capricorno, questa settimana potresti sentirti più ambizioso che mai. Grazie all’influenza di Saturno, il tuo pianeta reggente, sentirai un forte desiderio di raggiungere i tuoi obiettivi e di realizzare i tuoi sogni. Sii disciplinato e concentrato nel perseguire ciò che desideri, ma ricorda anche di bilanciare il tuo impegno con il prenderti cura del tuo benessere fisico e mentale.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Le previsioni astrologiche per questa settimana suggeriscono che potresti trovarsi ad affrontare alcune sfide finanziarie, caro Acquario. Tieni presente che l’abitudine del risparmio e la gestione oculata delle tue finanze sono fondamentali in questo momento. Cerca di ridurre le spese superflue e concentrati su investimenti sicuri e a lungo termine. Con disciplina e attenzione, supererai queste difficoltà finanziarie.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Caro Pesci, questa settimana potresti sentirti particolarmente intuitivo e sensibile alle energie che ti circondano. Confida nel tuo istinto e presta attenzione ai tuoi sogni e alle tue visioni, poiché potrebbero contenere messaggi importanti per te. Sfrutta la tua creatività e la tua immaginazione per esprimerti attraverso l’arte o altre forme di espressione personale. Lasciati ispirare dalla bellezza che ti circonda.