Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 27 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Gli astri indicano una settimana di passione e romanticismo per i nati sotto il segno del Leone. Fate un gesto speciale al vostro partner per rafforzare il vostro legame.

Lavoro: Sul fronte professionale, è il momento di presentare le vostre idee creative. La vostra energia contagiosa ispirerà i colleghi e contribuirà al successo dei progetti di gruppo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare alcuni cambiamenti nelle relazioni. Affrontate le situazioni con pazienza e comprensione. La vostra maturità emotiva sarà apprezzata.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, cercate di evitare conflitti con colleghi o superiori. Concentratevi sul vostro lavoro e dimostrate il vostro valore attraverso i risultati ottenuti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Gli astri promettono stabilità nelle relazioni amorose. Dedicate del tempo di qualità al vostro partner e create momenti speciali insieme.

Lavoro: Sul fronte professionale, la vostra creatività sarà in primo piano. Sfruttate le vostre abilità artistiche per risolvere problemi in modo innovativo. Lavorare in squadra vi porterà grandi soddisfazioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare nuove opportunità nelle relazioni. Siate aperti a incontrare nuove persone e a esplorare nuovi orizzonti emotivi.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, il vostro impegno sarà premiato. Lavorate sodo per raggiungere i vostri obiettivi, ma ricordatevi di prendervi anche del tempo per rilassarvi.