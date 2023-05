Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 27 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana inizia con un’ondata di energia per gli Ariete. Le stelle vi invitano a concentrarvi sulle vostre ambizioni e a mettere in moto progetti che avete lasciato in sospeso. L’entusiasmo sarà il vostro alleato più potente, quindi sfruttatelo al massimo. Tuttavia, siate attenti a non lasciarvi prendere troppo dall’impazienza. La pazienza e la perseveranza vi porteranno a raggiungere risultati duraturi.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La settimana sarà un periodo di riflessione per i nati sotto il segno del Toro. È il momento ideale per fare un passo indietro e valutare le vostre scelte e decisioni passate. Prendetevi del tempo per stabilire nuovi obiettivi e per porre le basi per il vostro futuro. La vostra determinazione sarà fondamentale per superare eventuali sfide che potrebbero presentarsi lungo il cammino. Siate fiduciosi e concentratevi sulla crescita personale.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La comunicazione sarà al centro dell’attenzione per i Gemelli questa settimana. Sfruttate al massimo la vostra abilità nel comunicare con gli altri, sia personalmente che professionalmente. È il momento di esprimere le vostre idee e di mettere in atto piani che avete elaborato. Tuttavia, assicuratevi di ascoltare anche gli altri e di essere aperti alle loro opinioni. La collaborazione sarà la chiave per il successo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I Cancro potrebbero sentirsi emotivamente intensi questa settimana. Le stelle vi invitano a esplorare il vostro mondo interiore e ad affrontare eventuali questioni irrisolte. Dedicate del tempo al self-care e cercate di creare un equilibrio tra le vostre responsabilità personali e il bisogno di prendervi cura di voi stessi. Ricordate che non c’è nulla di sbagliato nel chiedere aiuto quando ne avete bisogno.