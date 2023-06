Oroscopo Branko settimanale dal 22 al 28 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La prossima settimana sarà un periodo di fiducia e autostima per te, caro Leone. Sarai spinto a metterti in mostra e a mostrare al mondo ciò di cui sei capace. È il momento ideale per concentrarti sul tuo successo personale e professionale. Sii sicuro di te stesso e non avere paura di assumere rischi calcolati. I tuoi sforzi saranno ricompensati.

Consiglio per il Leone: Mostra al mondo la tua autentica brillantezza e confida nelle tue capacità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La prossima settimana sarà un periodo di stabilità e organizzazione per te, caro Vergine. Sarai spinto a mettere in ordine la tua vita e a lavorare verso i tuoi obiettivi. Fai una lista delle tue priorità e segui un piano per raggiungerle. Non permettere che lo stress ti sopraffaccia; invece, cerca modi per rilassarti e prenderti cura di te stesso.

Consiglio per la Vergine: Pianifica attentamente e fai progressi costanti verso i tuoi obiettivi.