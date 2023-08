Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 29 Agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Amore:

La spontaneità è alla base delle relazioni del Sagittario questa settimana. Lasciati trasportare dalle emozioni e goditi il viaggio senza porsi troppe domande.

Lavoro e Carriera:

Nel campo professionale, è il momento di assumere rischi calcolati. La tua natura ottimista ti darà la spinta necessaria per affrontare sfide allettanti.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore:

I single potrebbero trovare un legame inaspettato in questo periodo. Per le coppie, la fiducia reciproca è essenziale. Affronta eventuali problemi con maturità e pazienza.

Lavoro e Carriera:

Sul fronte lavorativo, il tuo impegno e la tua dedizione non passano inosservati. Sei sulla strada giusta per raggiungere importanti traguardi professionali.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore:

L’Acquario potrebbe sentirsi più introspettivo in amore. Rifletti sulle tue emozioni e comunica al partner ciò di cui hai bisogno in modo chiaro e rispettoso.

Lavoro e Carriera:

Nel campo professionale, potresti ricevere riconoscimenti per le tue capacità uniche. Sfrutta la tua originalità e la tua prospettiva innovativa per distinguerti.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore:

La comprensione reciproca è fondamentale per i Pesci in questo periodo. Sii disposto a ascoltare e a comprendere il punto di vista del partner per mantenere un legame armonioso.

Lavoro e Carriera:

Sul fronte lavorativo, potresti essere coinvolto in progetti creativi che stimolano la tua immaginazione. Affronta le sfide con fiducia e fidati delle tue abilità.