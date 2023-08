Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 29 Agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore:

Il Leone potrebbe sentirsi più sensibile del solito in amore. È importante comunicare apertamente i tuoi sentimenti al partner per evitare fraintendimenti.

Lavoro e Carriera:

Questo è un momento adatto per mettere in mostra le tue capacità creative sul lavoro. Approfitta dell’energia positiva per presentare idee innovative e distinguerti tra i colleghi.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore:

Le relazioni passate potrebbero essere al centro dei pensieri della Vergine in questa fase. Tuttavia, è importante concentrarsi sul presente e sulla costruzione di nuovi legami.

Lavoro e Carriera:

Sul fronte lavorativo, la precisione e l’attenzione ai dettagli sono cruciali. Approfitta del tuo approccio meticoloso per affrontare compiti impegnativi e complessi.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore:

La Bilancia dovrebbe cercare di trovare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle del partner. La comunicazione aperta contribuirà a preservare l’armonia nella relazione.

Lavoro e Carriera:

Nel campo professionale, è il momento di collaborare con colleghi o partner commerciali. La tua capacità di trovare punti in comune renderà più agevole raggiungere gli obiettivi comuni.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Amore:

I legami emotivi si approfondiscono per lo Scorpione questa settimana. L’intimità e la fiducia saranno i pilastri fondamentali della relazione.

Lavoro e Carriera:

Sul fronte lavorativo, potresti essere affascinato da nuove idee e prospettive. Usa la tua profondità di pensiero per analizzare attentamente le opportunità prima di prendere decisioni.