Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 29 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Lunedì 22, avrai energia per dare e dare. È tempo di mettere in pratica le tue idee grazie alla tua potente intuizione in questo giorno. È così che i nuovi progetti vedranno la luce. Sarà una giornata piena di sorprese. Martedì 23, l’agilità e l’ingegno nelle tue idee saranno molto efficaci. Ma dovrai trovare una via di mezzo tra la velocità e la profondità di ogni azione che esegui o devi risolvere.

Toro

Lunedì 22, cerchi nuovi stimoli e quindi cambi sempre le tue attività. È importante concentrarsi su ciò che è più efficace in questo momento. Goditi la vita e i suoi piaceri. Martedì 23, i cambiamenti che hai fatto nella tua vita e il potenziale personale che si sono verificati nei tempi passati ti stanno aiutando a uscire dalla fossa in cui eri.

Gemelli

Lunedì 22, approfitta della buona serie che hai le tue prestazioni professionali e personali. E soprattutto se sorge una sfida, ascolta il tuo intuito che ti darà la risposta giusta in ogni momento. Martedì 23, approfitta dell’entusiasmo e della capacità di attirare fortuna quanti grandi segui e come gettare le basi in modo solido. D’altra parte, evita davvero tensioni e disaccordi con gli altri.

Cancro

Lunedì 22, ti ritrovi tra l’incudine e il martello, poiché da un lato vuoi concentrarti su te stesso e sull’importanza di conoscerti dentro, ma dall’altro vuoi anche divertirti e divertirti ad essere accompagnato da allegri e benefici. Martedì 23, sei in un momento più sereno e perspicace in cui sfrutterai le tue migliori qualità e il tuo modo di mantenere le conversazioni in modo piacevole con gli altri.