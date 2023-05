Oroscopo Paolo Fox domani 23 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

SAGITTARIO

La buona sorte ti accompagnerà principalmente nelle materializzazioni di ciò che stai per fare. Oggi l’importante è non entrare nello straccio e impedire agli altri di portarti nella loro terra. SENTIMENTI: è una giornata da godere per uscire e spostarsi in posti diversi poiché ti piace imparare perché sei molto curioso. AZIONE: il tuo centro in questo momento sono i piani e i progetti che hai in mente organizzare tutto con cura per renderlo efficace ciao. FORTUNA: le amicizie e tutto ciò che significa empatia e altruismo con loro sono molto importanti.

CAPRICORNO

Le iniziative personali si materializzeranno e ti sentirai molto fluente e adempirai alla missione di questo giorno. Dovresti evitare che gli altri offuschino la tua luminosità o cerchino di creare disagio nell’ambiente. SENTIMENTI: È importante che mostri il tuo grande apprezzamento per le persone che ami e che tu dia loro il tuo sostegno e calore. AZIONE: puoi mostrare la tua generosità mantenendo l’apertura del cuore e delle idee con le persone vicine a te che ti amano. FORTUNA: dovrai aprire la tua cerchia di amici per mantenere il ritmo brillante che hai al momento.

ACQUARIO

Sentirete molti desideri di libertà nelle vostre attività e nei vostri rapporti con gli amici e in quelli personali. È un momento importante per raggiungere accordi con la famiglia. SENTIMENTI: Sarà un giorno molto vitale in cui ti mostrerai come sei con il tuo cuore profondo e la tua empatia verso gli altri. AZIONE: è il momento ideale per far fluire le tue creazioni e le tue idee originali a scatti e goderne. FORTUNA: Sarai in grado di goderti momenti creativi in cui viaggi internamente o esternamente per saperne di più sulla vita.

PESCI

È un giorno da evidenziare. Avrai buone prestazioni, poiché saranno fortunate e allo stesso tempo molto incoraggianti e dinamiche nell’area sentimentale e nei tuoi progetti professionali. SENTIMENTI: la tua grande capacità di aiutare gli altri ti riempirà di pienezza e raggiungerai un benessere che inonderà il tuo cuore AZIONE: Sarai al centro dell’attenzione per la tua grazia e simpatia. Mi godo i momenti speciali con i tuoi cari. FORTUNA: è importante che tu ti senta a tuo agio con il tuo modo di essere e che la tua stima aumenti ogni giorno.