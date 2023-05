Oroscopo Paolo Fox domani 23 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

LEONE

Ti trovi in un momento in cui molte idee attraverseranno la tua mente, ma ti senti anche come se fossi stato intrappolato e non puoi lanciarti in ciò che vuoi. Fino a quando non risolverai i problemi familiari non sarai in grado di andare avanti con nulla. SENTIMENTI: La tua capacità di affetto e la tua simpatia attireranno a te persone che hanno bisogno di stare con te. AZIONE: devi chiarire alcune questioni con le persone giuste per ottenere la tranquillità che cerchi nella tua anima. FORTUNA: è importante che ti concentri sulle tue idee e sulle novità originali che si presentano.

VERGINE

È un periodo molto volatile in cui dovrai cogliere le idee al volo e mantenere i consigli e l’esperienza che hai seguito qualche anno fa. Mi piace tutto ciò che impari in questo giorno. SENTIMENTI: devi prenderti cura del tuo benessere e riposare in momenti specifici per sentirti bene e aiutare gli altri. AZIONE: Devi cambiare la materialità per un po’ più di spiritualità, poiché sarà la base che ti porterà ad altri ambiti importanti per te. FORTUNA: puoi avere benefici grazie alla tua generosità con le persone che ti circondano.

BILANCIA

È il momento ideale per dedicarti principalmente alla tua espressione personale e a come mostrare le tue nuove abilità e le grandi idee che hai per il tuo prossimo futuro. SENTIMENTI: Sarà una giornata molto piacevole per sfruttare al meglio la tua voglia di divertimento e anche il tuo modo di mostrare i tuoi sentimenti nelle relazioni. AZIONE: la vostra cordialità e cordialità avranno molto dinamismo oggi e vi sentirete molto felici di dimostrarlo. FORTUNA: è il momento ideale per scrivere i tuoi nuovi piani e metterli in atto in seguito.

SCORPIONE

Avete molti fronti aperti in cui potete confrontarvi con persone con le quali possono sorgere incomprensioni. Pertanto, l’ideale è che tu presti attenzione alle tue percezioni interiori e ai tuoi sentimenti per capire gli altri. SENTIMENTI: Ti sentirai più appagato e caldo se sentirai la famiglia e gli amici vicini a te. AZIONE: Hai bisogno di penetrare e approfondire te stesso per conoscere te stesso, e allora sarà più facile per te raggiungere gli altri. FORTUNA: sentirai che hai bisogno di più tranquillità e interiorizzazione per conoscere i segreti della tua anima.