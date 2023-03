Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 30 marzo 2023, le previsioni

Ariete

È un giorno in cui sei in vena di romanticismo. Chiaramente, il tuo obiettivo è fare gite divertenti e socializzare. Tuttavia, le comunicazioni potrebbero non fluire così facilmente come vorresti. Dovresti essere paziente. Ricorda: le aspettative inespresse portano quasi sempre alla delusione. Qualcosa di segreto o dietro le quinte potrebbe sorprenderti oggi, Ariete. Ad esempio, una storia d’amore segreta può improvvisamente sbocciare dal nulla.

Toro

È molto probabile che oggi un amico ti sorprenda. O forse incontrerai qualcuno di nuovo che è insolito o moderno? Questo perché gli incontri con gli altri avranno una qualità inaspettata ed emozionante. Avete un irresistibile bisogno di espansione, che vi libererà da inutili dubbi. Toro, le tue idee originali verranno in tuo soccorso, quelli intorno a te abbasseranno la guardia e ammorbidiranno le loro posizioni. Vincerai alla fine senza troppi problemi.

Gemelli

Avrai l’illusione, ma continuerai a lasciare le cose per l’ultimo minuto. Le conversazioni che hai oggi ti porteranno la pace interiore. Non essere troppo disposto a fare del tuo meglio per aiutare gli altri. Devi riservare un po ‘di tempo solo per te stesso. Gemelli, non sarebbe male preparare un piano speciale per uscire con il tuo partner e celebrare tutto ciò che vuoi. Di tanto in tanto è molto salutare uscire da soli per parlare del vostro futuro insieme.

Cancro

Oggi Venere addolcirà le cose in modo affascinante per i Tumori. Tuttavia, Marte potrebbe renderti impaziente. Nel frattempo, i problemi finanziari potrebbero venire al pettine oggi. Dovresti fare qualche ricerca prima di prendere una decisione che comporta un impegno. State beneficiando delle influenze planetarie che sollevano il vostro morale. Oggi tendi a concentrarti troppo sulla tua vita sentimentale al punto da farne il centro delle tue preoccupazioni. Torna indietro e ne trarrai beneficio.

Leone

Ti senti molto più sicuro e più a tuo agio in pubblico ed esprimi te stesso. Il rilassamento mentale è il mezzo migliore per ricaricare le batterie oggi. Leone, usa l’arte come forma di rilassamento. Le cose stanno andando molto bene nella tua vita amorosa e non hai preoccupazioni per il futuro. Questo è chiaramente un buon momento per la costruzione e i progetti di coppia. I nuovi incontri sembrano più stabili. Cogli l’occasione per preparare una cena intima con il tuo partner o un suo progetto.

Vergine

Le relazioni con partner, amici intimi e membri del pubblico in generale sono positive. Oggi hai voglia di lavorare sodo e fare le cose. Avrete l’opportunità di far luce su ciò che è accaduto lo scorso gennaio. Qualunque sia lo stato della tua relazione, Vergine, imparerai qualcosa che sarà importante per il futuro della tua vita amorosa. Questa è anche una giornata giocosa e romantica per quelli del tuo segno zodiacale.

Bilancia

Dovresti stare lontano da argomenti controversi. Invece, sposta la tua attenzione su questioni che richiedono la tua attenzione, come sorprese o eventi imprevisti legati al tuo lavoro o alla tua salute. Devi uscire dalla tua routine per trovare un livello di rilassamento mentale, che ti manca in questo momento. Bilancia, la tua capacità di fare sacrifici per chi ti è vicino ti tornerà utile. Ti permetterà di forgiare legami emotivi duraturi.

Scorpione

Sei circondato da differenze relazionali; Sii obiettivo e non farti coinvolgere in discussioni che non portano da nessuna parte. Il tuo partner, i tuoi figli o i tuoi parenti saranno quelli che creano l’atmosfera. Imparerai di più lasciando che gli altri si esprimano piuttosto che cercando di controllare tutto. Scorpione, è probabile che oggi ci siano sorprese in qualche aspetto romantico della tua vita. Questo potrebbe significare un nuovo flirt o qualcosa di rinfrescante e diverso che ringiovanirà la relazione che hai già.

Sagittario

Le tue qualità interiori e amorevoli saranno vive e potresti persino mostrarle all’esterno. Sei fortunato ad essere in grado di esprimerti in modo semplice e aperto. Oggi la luna ti renderà più discreto e più moderato. Qualsiasi decisione tu prenda sarà delicata e gentile. Questo è un giorno ideale per esprimere i tuoi sentimenti e mettere tutto il tuo cuore in tutto. Sagittario, ammetti che è ciò di cui hai bisogno prima di quella persona e sbarazzati della tua armatura.

Capricorno

Questa sarà una settimana di grande energia perché le stelle ti daranno molto slancio. Sarai proattivo. Fortunatamente, la bellissima Venere è appesa intorno al tuo segno e questo appianerà le cose e ti renderà affascinante e diplomatico. Oggi può essere un giorno emozionante per molti Capricorno. La tua audacia porterà energia alla tua relazione e ispirerà le tue parole. Questo ti darà la possibilità di mostrare al tuo partner quanto sei attaccato e quanto sono profondi i tuoi sentimenti.

Acquario

Questo giorno arriva sotto il segno della famiglia e dei gruppi. Questo è il posto migliore per ricaricare le batterie. Il tuo stato emotivo sta aumentando la tua vitalità più del solito. Rivolgiti agli altri e cerca di comunicare. Le tue aspettative saranno soddisfatte, in gran parte grazie al tuo intuito… Acquario, arriverai dritto al punto semplicemente seguendo il tuo istinto e questo ti gioverà. Non ha senso guardare tutto con una lente d’ingrandimento, stavi sprecando tempo ed energie invano.

Pesci

Se sei determinato a prenderti una pausa dalla tua routine quotidiana, trova amici stimolanti ed evita di annoiarti. Questo perché oggi sei pronto per festeggiare e fare qualcosa di diverso. Non preoccuparti. Qualcosa di inaspettato accadrà perché attirerai nuovi amici e situazioni divertenti. Volete la libertà, non le strutture. Pesci, forse stai chiedendo troppo al tuo partner. Anche se i tempi recenti sono stati idilliaci, dovresti concederti un po ‘di tempo per guardare i tuoi sogni diventare realtà.