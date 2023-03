Oroscopo Paolo Fox domani 23 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Oggi sarete troppo sensibili per esprimere giudizi reali sugli eventi che si svolgeranno. Non costringerti ad agire duramente. Troverai più facile del solito essere razionale. La tua vitalità ti permetterà di spostare le montagne. Tuttavia, non impostare l’asticella troppo in alto. L’influenza maschile ti permetterà di intravedere nuovi piaceri. Ariete, rimani aperto a nuove idee e trarrai beneficio da una nuova concezione arricchita dell’amore.

Toro

Non trascurare le tue scartoffie, se vuoi evitare complicazioni inutili e costose. Le cose fluiranno meno facilmente nella tua relazione, perché stai portando desideri contraddittori. Ordina le tue idee prima di discuterne con il tuo partner. Se sei single, Toro, qualcuno entrerà nella tua vita proprio quando meno te lo aspettavi. Non sarai veramente sincronizzato, ma condividerai il gusto per le cose belle della vita. Tuttavia, la tua forte attrazione reciproca ti aiuterà a risolverlo.

Gemelli

Oggi sarà possibile per te avvicinare certe persone, e se ignori le apparenze, sarai sorpreso. Avrai uno stato d’animo costruttivo e dinamico e la tua mente sarà in sintonia con la tua realtà quotidiana. Il tuo fascino aumenta di giorno in giorno e sei sempre più evidente… Dovrai essere selettivo per affrontare questo. Il tuo partner sta facendo concessioni a tuo favore. Sarai così pieno di certezze che farai tutto ciò che è in tuo potere per mettere alla prova e confermare. Tuttavia, Gemelli, potresti rapidamente diventare disincantato.

Cancro

Dovresti essere più aperto ai consigli degli altri, in quanto ti permetterebbe di migliorare i tuoi piani futuri. Il tuo umore tende verso il disordine casuale e mentale. Un irrefrenabile bisogno di discussione vi spingerà in avanti. È tempo di mettere davvero le tue carte sul tavolo. Sarai istintivamente protettivo nei confronti del tuo partner. Cancro, non preoccuparti troppo, sta a te trovare i giusti confini prima di risvegliare improvvisi desideri di indipendenza che ti preoccuperebbero.

Leone

Si rischia di rimanere delusi se si cede al desiderio di aiutare chi non vuole essere aiutato. Tutto sta andando bene, ma è necessario perfezionare le idee in un ambiente tranquillo. La pazienza non è la tua grande virtù in questo momento, quindi non cercare di spingere nulla. Il tuo partner ha i suoi bisogni, non ignorarli. Hai tutto da vincere mettendo le tue carte sul tavolo e cooperando. Leone, questa sarà una discussione fruttuosa e ti avvicinerà ancora di più.

Vergine

Sería bueno ser más selectivo con las compañías que buscas. Pese a todo, algunos encuentros muy favorables están a la vista para algunos Virgo. No te aísles, hagas lo que hagas. La suerte está ahí, esperando. Las conversaciones románticas tomarán giros inusuales… Aprenderás mucho si profundizas. Es hora de que te muestres como realmente eres y des ejemplo. Ignora las palabras inoportunas o mal pensadas de algunas personas. Intentar ver el verdadero valor de lo que otros dicen.

Bilancia

Questa non è solo una sciocchezza: la buona notizia non è solo per le altre persone. È arrivato il tuo turno. Stai godendo di una quantità davvero notevole di fortuna. Approfitta di questo piccolo dono che la vita ti offre semplicemente accettandolo. Le buone relazioni che ti circondano sono la ragione del tuo benessere interiore. L’amicizia scalda il cuore. Bilancia, se riesci a dimostrare di essere genuino, avrai tutte le probabilità a tuo favore.

Scorpione

Oggi potresti essere entusiasta di qualcosa perché non l’hai visto arrivare. I piani possono cambiare improvvisamente. Mantieni i piedi leggeri in modo da essere pronto a tutto. Ci vorrà un leggero ritardo per consolidare i tuoi progetti, non essere impaziente. Scorpione, la luna ti spingerà ad approfondire i tuoi sentimenti e difendere i tuoi ideali. Ciò significa che non avrai abbastanza tempo per incontrare tutte le persone che vorresti convincere.

Sagittario

Oggi ti senti irrequieto. Le situazioni e le persone intorno a te stanno reagendo a cambiamenti imprevisti e piani annullati. Queste cose possono influenzarti direttamente o meno. Ma influenzano la tua tranquillità. Guarda di lato, se puoi. La cosa migliore è che hai molta calma. Non prendere le voci nel corridoio come una solida verità e cerca di saperne di più. Sagittario, avrai le risposte a domande fondamentali ed è tempo di ricominciare da capo con il tuo partner o riconsiderare l’ideale che cerchi.

Capricorno

Un amico potrebbe sorprenderti oggi dicendo o facendo qualcosa che non ti aspetti. Oppure potresti conoscere qualcuno di nuovo che è diverso, bohémien o insolito in qualche modo. Se partecipi a una riunione, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Oggi può succedere di tutto. Capricorno, è tempo per te di agire. Andrai dritto all’obiettivo che ti sei prefissato nella tua vita amorosa. La tua sete di progresso significa che non hai problemi ad essere combattivo. Esprimi le tue opinioni, sei sulla strada giusta.

Acquario

Sarai realistico nello sviluppare i tuoi piani per il futuro. Anche se sei in buona forma per giocare il gioco della vita, potresti fare con un riposo e un po ‘d’aria fresca. Oggi sarai al centro dell’azione e questo ti motiverà. Acquario, sarai attratto dai piaceri di Eros. Non cercare di soffocare il tuo istinto a tutti i costi, te ne pentiresti. Niente ostacola la tua vita. Anticipa il resto.

Pesci

Le idee fisse ti permetteranno di evitare di assumere troppo in una volta. Ti stai avvicinando ai tuoi obiettivi. Pesci, ti senti stanco e hai bisogno di fuggire, cambiare scenario e allontanarti dal trambusto quotidiano. Tuttavia, oggi, i piani di viaggio potrebbero essere cancellati o ritardati. Qualcuno che è insolito o diverso potrebbe sorprenderti, perché un elemento di imprevedibilità permeerà tutto ciò che fai. Quindi, vai piano e concediti più tempo per avere spazio di manovra.