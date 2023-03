Oroscopo Branko domani 23 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Dovresti prenderti cura degli sbalzi di temperatura e seguire una dieta sana ed equilibrata per aumentare le tue difese. Praticare un po ‘di attività fisica ti farà molto bene a calmare e armonizzare il tuo corpo e la tua mente. Il tuo albero è l’ontano e il suo nome magico è “il leader”.

Toro

Ti renderai conto di cosa sei capace e farai uso di tutti quei talenti che finalmente riconoscerai in te stesso. Per amore ti consiglio di essere molto attento, in quanto puoi trovare qualcosa di interessante. Il tuo segno celtico è cenere e il suo nome magico significa “amore”.

Gemelli

Avrai serenità emotiva e la stabilità di cui hai bisogno per stare bene con te stesso e il tuo ambiente immediato. Sarà un buon momento per realizzare iniziative con il tuo gruppo familiare. Il tuo albero è biancospino e il suo nome magico significa “il messaggero”.

Cancro

Sarà una giornata molto dinamica e ricca di novità. Avrai molto vicino a una persona per la quale sentirai attrazione fisica e anche una grande affinità mentale. Non prendere alla leggera i commenti. L’albero che ti governa è l’agrifoglio e il suo nome magico è “il sacro”.

Leone

Sul piano materiale è imposto di amministrare te stesso con giudizio e di non sprecare denaro. Ma continua a seminare e preparare pazientemente il terreno perché in breve tempo raccoglierai il tuo raccolto. Il tuo segno celtico è nocciola e il suo nome magico è “il potere”.

Vergine

Coltiverai la conoscenza di te stesso. Specificherai gli obiettivi posticipati e il bilancio finale sarà molto positivo. La salute rimarrà stabile, ma non esagerare con i tuoi sforzi fisici e mentali. Il tuo albero celtico è la vite e il suo nome magico “dolcezza”.

Bilancia

Ti sentirai un po ‘sopraffatto dalle circostanze del mondo intorno a te, ma poi ti renderai conto che la cosa migliore che puoi fare è aiutare gli altri ad alleviare le loro sofferenze. Il segno celtico per voi è l’edera e il suo nome magico “armonia”.

Scorpione

Molti dei tuoi sogni e progetti diventeranno realtà nel prossimo futuro. Potresti voler relazionarti di più, ma cerca di circondarti di persone proattive disposte ad aiutarti. L’albero che ti governa è la canna e il suo nome magico “magnetismo”.

Sagittario

Verranno presentati i cambiamenti che stai cercando da molto tempo nell’ordine di lavoro e professione. Avrai il riconoscimento dai tuoi capi o superiori ed è anche possibile che tu ottenga una promozione. Il tuo segno celtico è il sambuco e il suo nome magico “pienezza”.

Capricorno

Avrai una grande forza interiore e considererai la possibilità di tentare la fortuna in un’altra regione. Sarà un buon momento per consultare professionisti che ti guideranno a trovare la tua strada. Il tuo albero è betulla e il suo nome magico è “fiducia”.

Acquario

Elimina paure e complessi per poter goderti al massimo la tua vita erotica. Per quanto riguarda la gestione del denaro, dovresti essere cauto perché c’è il pericolo di truffe e perdite. Il tuo segno celtico è il sorbo e il suo nome magico “creatività”.

Pesci

Il tuo grande carisma attirerà sorprese molto piacevoli legate a persone nuove e positive che entrano nella tua vita. Avrai alcuni avversari, ma grazie al tuo intuito potrai evitarli in tempo. Il tuo segno celtico è il salice e il suo nome magico “l’emozione”.