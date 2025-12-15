Ranucci contro chi diffonde i video delle violenze: un attacco indegno alle risorse





Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha criticato la pagina social “Welcome ti Favelas” per non aver fornito un contesto adeguato ai video che mostrano atti di violenza commessi da immigrati. Ranucci sostiene che la pagina ometta di presentare questi video nella loro interezza, suggerendo che non saprebbero come contestualizzarli diversamente da come appaiono, rischiando di mistificarli a proprio vantaggio.





Gli amministratori della pagina hanno risposto alle affermazioni di Ranucci con un messaggio in cui esprimono rammarico per la situazione e annunciano la chiusura della pagina, affermando che la decisione è stata presa a seguito delle richieste di Ranucci.

Ragazzi ci dispiace, dobbiamo chiudere tutto, ce lo ordina Ranucci😂 domani video bomba su come li abbiamo fregati controregistrandoli durante l’intervista pic.twitter.com/wsYIslK6Yo — welcometofavelas__ (@welcometofavel1) December 14, 2025



