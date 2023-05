Oroscopo Branko settimanale dal 25 al 31 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, questa settimana potresti trovare nuove prospettive e aprire la tua mente a idee innovative. Sii aperto/a all’apprendimento e all’esplorazione di nuovi argomenti. Sarà un periodo di crescita intellettuale e di espansione delle tue conoscenze. Approfitta di questa energia per sviluppare nuove abilità e per ampliare i tuoi orizzonti.

Consiglio per il Sagittario: Sii curioso/a e non smettere mai di imparare. L’apertura mentale ti permetterà di affrontare con successo le sfide che la vita ti pone davanti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Capricorno, questa settimana potresti sentirti particolarmente ambizioso/a e determinato/a nel raggiungere i tuoi obiettivi. Sfrutta al massimo la tua tenacia e la tua disciplina per realizzare grandi cose. Fai piani a lungo termine e segui il tuo percorso con determinazione. Sarà un periodo di crescita e di successo se rimani focalizzato/a.

Consiglio per il Capricorno: Sii ambizioso/a e non temere di puntare in alto. La tua determinazione ti porterà verso il successo che meriti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario, questa settimana potresti sentirsi in sintonia con le tue emozioni e con il tuo intuito. Segui la tua voce interiore e ascolta i tuoi istinti. Sarà un periodo di consapevolezza e di connessione con il tuo io più profondo. Dedica del tempo alla riflessione e alla meditazione per trovare la chiarezza di cui hai bisogno.

Consiglio per l’Acquario: Coltiva la tua intuizione e fidati del tuo istinto. Le risposte che cerchi si trovano dentro di te.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci, questa settimana potresti sentirti particolarmente ispirato/a nella tua vita sociale e nelle tue relazioni. Approfitta di questo periodo per connetterti con gli altri e per coltivare legami significativi. Sii aperto/a all’amore e all’affetto che ti circonda. Sarà un periodo di gioia e di condivisione di momenti speciali.

Consiglio per i Pesci: Apriti all’amore e all’amicizia. Le relazioni significative arricchiranno la tua vita e ti porteranno gioia.