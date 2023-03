Oroscopo Branko settimanale dal 29 marzo al 4 aprile 2023, le previsioni

Ariete

Oggi sarà molto facile per te essere sedotto da qualcuno che è convincente ma che potrebbe essere completamente rimosso da ciò che vuoi. Ariete, fidati di te stesso. La tua creatività sarà al suo apice. Sfruttalo al massimo e riorganizza i tuoi piani in base alle tue reali aspirazioni. Il potere di convinzione del tuo partner ti condurrà direttamente alla grande felicità. Ti sentirai più a tuo agio uscendo dai sentieri battuti.

Toro

Il tuo umore ti permette di essere al di sopra dei problemi e questo distanziamento ti aiuterà a trovare soluzioni. L’impulso di energia che ti aspetta troverà espressione per lanciare un progetto che è importante per te. Un Sagittario ti condurrà a piaceri immensi e sarà difficile essere sensibili. Toro, questo è il momento per i momenti passionali e le relazioni esistenti diventano più intense. Non c’è una nuvola in vista…

Gemelli

Stai facendo la cosa giusta concentrandoti sul passato per fare un bilancio. Finché non persisti in stupidi sensi di colpa. Gemelli, le conversazioni che hai avuto hanno davvero agitato le cose. La serenità è all’ordine del giorno, ma ci sarà ancora qualche azione urgente che dovrai intraprendere. Sarai tentato di parlare molto più velocemente di quanto pensi, quando hai solo metà dei fatti. Fai attenzione a non commettere errori che potrebbero causare conflitti.

Cancro

Prenditi del tempo per riflettere attentamente su tutti gli aspetti prima di prendere decisioni finali oggi. Se hai dubbi su qualcosa che sta accadendo al lavoro, specialmente se è legato alle istruzioni di un supervisore o di un capo, non fare nulla. Sarai più selettivo nelle tue relazioni e il tuo istinto non ti deluderà. Cancro, tenerezza è all’ordine del giorno e tu stai disarmando senza sforzo. Ma avrai la tendenza a importi troppo sul tuo partner.

Leone

Le vostre grandi idee e la vostra chiaroveggenza saranno rafforzate solo dalle osservazioni che farete. La Luna vi sosterrà nei vostri sforzi. Eliminerà tutto ciò che non è necessario e controllerà le tue spese. Le tue finanze sono protette. Oggi l’amore potrebbe essere deludente. Chiediti se eri chiaro su ciò che volevi. Le aspettative inespresse portano quasi sempre alla delusione. Fortunatamente, Leo, puoi trovare conforto con un amico o un collega. Un orecchio comprensivo è sempre utile.

Vergine

Questa è una bella giornata per rilassarsi e godersi la compagnia degli altri in situazioni sociali. Accetta tutti gli inviti ad uscire o incontrare persone. Tuttavia, le discussioni familiari, specialmente con i genitori, possono essere fonte di confusione. Non fare nulla se non sei sicuro di cosa fare. Non forzarti di essere qualcosa che non sei. Dovresti essere te stesso e non fingere. Vergine, capirai meglio come pensa il tuo partner. Stai attraversando un processo che richiede tempo.

Bilancia

Se sei single, l’impazienza potrebbe bloccare il tuo percorso. Il tempo può essere un alleato, quindi non affrettare nulla. Puoi sentirti davvero ispirato a concentrarti sui dettagli pratici della tua casa. Avrai l’opportunità di restituire il favore a qualcuno che ti ha aiutato in passato. Bilancia, il tuo entusiasmo è contagioso. Puoi ottenere grandi soddisfazioni se non rimani isolato. Una gita in spiaggia o un po ‘di meditazione farebbero meraviglie nella tua mente.

Scorpione

Questo è un brutto giorno per prendere decisioni finanziarie importanti perché qualcuno potrebbe imbrogliarti. Una conversazione con un amico ti aiuterà. La tua aura di mistero è più forte di quanto pensi e il tuo bisogno di pace e tranquillità può essere mitigato in altri modi. Dovrai stare attento a non essere troppo intransigente nella tua vita amorosa, in modo da poter progredire più velocemente. Scorpione, otterrai grandi soddisfazioni dedicando del tempo ad un amico che avrà bisogno di tutto il tuo sostegno.

Sagittario

Questo è il giorno perfetto per fare sterzate perché il tuo livello di energia è più basso. Sì, hai bisogno del giorno libero. Coccolare. Le tue qualità interiori e amorevoli saranno vive e potresti anche mostrarle all’esterno. Sagittario, sei fortunato a poterti esprimere in modo semplice e aperto. Oggi la luna ti renderà più discreto e più moderato. Qualsiasi azione intraprendi sarà delicata. Se sei single, un incontro potrebbe spingerti al limite dell’indulgenza.

Capricorno

Oggi potresti sentirti pieno di dubbi o mettere in discussione ciò che stai facendo. Capricorno, prendilo sul serio. Abbiamo tutti giorni come questo. È la condizione umana. A volte, vuoi scappare dalla stessa vecchia routine e sperimentare altri modi di vita meno comuni. In ogni caso, questo non è ciò che le stelle ti dicono di fare, per ora. Nel frattempo, saprai come affrontare le battute d’arresto nella tua vita amorosa. Questo rallentamento ti permetterà di recuperare il tuo entusiasmo e correggere i tuoi errori.

Acquario

Oggi avrete difficoltà a tenere i piedi per terra e la vostra testa sarà completamente tra le nuvole. Rilassati e chiacchiera con qualcuno sulle tue idee, ma non scendere a compromessi. Metti da parte le cose del passato che ti ostacolano e puoi andare avanti con la tua vita amorosa. Se non esistono più, vengono dimenticati. Tienilo a mente. Acquario, oggi annuncia una tranquilla atmosfera di neutralità. Pertanto, non c’è motivo per cui non dovresti concentrarti completamente su te stesso.

Pesci

I tuoi pensieri sono un po ‘confusi e questo ti sta trattenendo. Pesci, più che mai hai bisogno di un ambiente tranquillo. Hai anche bisogno di movimento e sarebbe una buona idea praticare uno sport di resistenza. Se sei single, potresti avere un incontro casuale. Chi ti circonda ti incoraggerà a tuffarti a capofitto. Non fare promesse irrazionali. È tempo di affrontare un argomento scomodo con il tuo partner e rimarrai sorpreso dal risultato. Avevi valutato male la situazione.