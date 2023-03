Oroscopo Paolo Fox domani 29 marzo 2023, le previsioni astrali

Ariete

Ti connetterai con persone uniche e originali. Svolgerai un ruolo attivo nella tua comunità e sentirai che l’interazione ti aiuta a rinnovarti dalla testa ai piedi. Ostara vi farà guardare al vostro futuro con gli occhi della speranza e avviare progetti importanti.

Toro

Sarai un leader nel lavoro di squadra e nelle attività sociali e umanitarie. Ostara ti aiuterà a raggiungere molto in alto nella sfera professionale e ottenere quella promozione che sogni. Oggi so che vi sentirete trionfanti e che sarete orgogliosi dei vostri meriti.

Gemelli

Tutto ciò che è stato ritardato inizierà ad andare avanti e, inoltre, recupererai l’ottimismo. Vedo che viaggerai nel tuo prossimo futuro. Scrivi i tuoi auguri di amore e felicità su un pezzo di carta e chiedi con grande fede. Ostara ti aiuterà ad espandere i tuoi orizzonti.

Cancro

Ostara ti aiuterà a connetterti con il tuo potere personale e a risorgere dalle ceneri. Se ci sono relazioni nella tua vita che sono tossiche per te, puoi finalmente lasciarle alle spalle. Di fronte alle sfide ti sentirai forte e scoprirai di avere molte più armi di quanto pensi.

Leone

Persone stimolanti entreranno nella tua vita che ti aiuteranno a ricominciare. Ostara fa presagire una storia d’amore da sogno in cui vi sentirete liberi, creativi e realizzati. Accendi l’incenso prodigioso e metti qualche goccia di olio di gelsomino, chiedi amore!

Vergine

Ostara sarà in grado di dare alla tua vita quotidiana molta scintilla e colore. Se vuoi imparare un nuovo mestiere, ottenere un nuovo lavoro o aggiornare i tuoi strumenti di lavoro, questo è il momento giusto. Usa l’esercizio fisico e una buona alimentazione per rimanere in salute.

Bilancia

Ostara, dea della primavera, ti dice che vivrai una storia d’amore con grande intensità. Indossa abiti più gioviali, modernizza la tua acconciatura e investi in nuovi gioielli. Riceverai molte proposte e complimenti, ma ci sarà qualcuno di cui ti sentirai follemente innamorato.

Scorpione

Sarà un buon momento per metterti in mostra come ospite e invitare i tuoi amici a casa tua. Ostara ti aiuterà a trasformare il luogo in cui vivi in un tempio di amore e unione. Spalancate le finestre e date accesso a tutte le cose buone.

Sagittario

Ostara ti permetterà di riscoprire la compagnia, e ti aiuterà anche a metterti in mostra quando parli e comunichi. Ma organizza bene il tuo programma perché sarai più distratto del solito. Avete molti pianeti in programma per voi, quindi una serie di opportunità busseranno alla vostra porta.

Capricorno

Capricorno: Il tuo istinto per gli affari sarà ad alto livello. Ostara ti aiuterà a fare soldi facendo qualcosa che ti piace. Con il reddito extra coccolati e visita qualche posto stravagante che vuoi conoscere. Fai il bagno con acqua di riso e profumo per attirare denaro.

Acquario

Ora sei il beniamino di Ostara e certamente questo è un giorno in cui inizierai importanti progetti personali che avranno un forte impatto sulla tua comunità. Molte persone oseranno cambiare e fare un salto ispirato da te.

Pesci

Ostara oggi massimizzerà la vostra intuizione e vi collegherà con la forza vivificante dei vostri esseri di luce. Hai ancora bisogno di concederti un po ‘di tempo per dire addio al passato e per la tua anima per elaborare alcune esperienze. Fai un bagno con la lavanda per rilassarti e purificarti.