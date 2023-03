Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 29 marzo al 4 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Hai una maggiore fiducia in te stesso e un crescente bisogno di trasformare i tuoi sogni in realtà. Ariete, troverai un supporto utile, che raggiungerà la sua massima estensione il mese prossimo. Oggi è un buon giorno per fare rete. Il tuo zelo romantico si tinge di tenerezza, dandoti pazienza per i giochi che il tuo partner può giocare. Ti piace imparare ad aspettare. La giornata sembra essere piena di bei e teneri momenti. Solo tu e il tuo amore, senza che nessuno interferisca con la tua beatitudine.

Toro

Il clima potrebbe essere teso sul fronte delle relazioni. Tuttavia, finirai per trovare un terreno comune, quindi inizia a pensare. Le circostanze sono un motivo per tenere separata la tua vita privata. Avrai le migliori possibilità e il più grande successo se rimarrai fedele a te stesso, diretto e genuino. Resisti al desiderio di impressionare e avrai fortuna. La tua curiosità ti sta spingendo in direzioni inaspettate. Toro, dovrai bilanciare il tuo bisogno di fuggire.

Gemelli

Non lasciare che gli altri si occupino dei tuoi passi per te o le cose potrebbero andare male. Gemelli, uno dei tuoi amici ha il cuore spezzato e ha bisogno di fidarsi di te. Sarai aperto, attento ed empatico, ascoltando fino alla fine ciò che ha da dirti. Reagirai di conseguenza a tutto ciò che dice. Un caso di nervi è diretto verso di te e mentre non vuoi aspettare, dovresti davvero, solo per mantenere una certa distanza.

Cancro

La luna centrerà e limiterà la tua immaginazione selvaggia, rendendoti meno propenso a sognare. Ciò significa che ti sentirai come se non fossi produttivo o non nel tuo gioco come al solito. Il cancro, la tua energia e il tuo approccio combattivo ti permetteranno di risolvere alcuni problemi pratici. Otterrai soddisfazione lavorando. Un incontro casuale potrebbe farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita amorosa. Ad ogni modo, non lasciarti trasportare. Parlane con un amico.

Leone

Ci sono buone notizie all’orizzonte e oggi la sensazione nell’aria non farà che aumentare la tua fiducia. Approfitta della relativa calma della giornata per pensare a ciò che vuoi veramente. Leone, cerca di cambiare direzione per stabilire un migliore equilibrio nella tua vita. Ci sono alcuni problemi vicino a casa che devi affrontare quando si tratta della tua relazione. Se vuoi superare le tue paure o alleviare quelle del tuo partner, puoi iniziare a concentrarti su di loro ora.

Vergine

Devi essere notato a tutti i costi, ma non farlo al punto di provocare. Nuove conoscenze sono all’orizzonte. Dovrai scegliere tra la totale disattenzione o l’esagerata diffidenza… Non prendere tutto sul serio e approfitta dell’umorismo spensierato della tua altra metà per apprezzare più pienamente i piaceri a portata di mano. Vergine, hai alcune risorse importanti. Hai solo bisogno di convincerti. La tua nuova vita sta iniziando e mostrerai il tuo vero sé.

Libbra

Questo è un buon momento per fare rete. La tua popolarità attrae persone che potrebbero davvero aiutarti. Nuove amicizie sono in vista. Potresti essere sorpreso da una conversazione familiare. Si aspetta di vedere alcune situazioni delicate in questo momento, ma per fortuna, non dovrebbero durare a lungo. Inoltre, hai una reale capacità di sistemare le cose senza che nessuno si offenda. Bilancia, riempi il frigorifero come potrebbe accadere che arrivi una compagnia inaspettata.

Scorpione

Oggi un incontro inaspettato con un amico o un membro di un gruppo ti piacerà molto. Il ritmo è ottimista e le persone sono piene di idee innovative e insolite che ti intrigano. Scorpione, è probabile che si verifichi un breve viaggio. Qualcuno vicino a te ti aiuterà a notare qualcosa che stai facendo di sbagliato nella tua relazione. Prendi sul serio il problema e presta maggiore attenzione al punto di vista del tuo partner.

Sagittario

La tua gentilezza ti porterà fortuna, ti sentirai utile e le persone restituiranno il favore. Finirai per forgiare alcune conversazioni molto positive, che ripristineranno il tuo morale perduto. Nella tua vita amorosa, sarai sottile quando si tratta di mostrare la portata dei tuoi desideri. Il modo in cui mostri le cose sarà clamoroso, e questo renderà più facile sia il successo che il fatto che puoi fare nuove conquiste. Sagittario, essere te stesso sarà il tuo vantaggio.

Capricorno

Sei sopraffatto da tutti i tipi di progetti. Una scelta sembra difficile, quindi prenditi il tuo tempo prima di prendere una decisione. Tuttavia, la tua mente ti renderà capace di idee inaspettate e interessanti. Il tuo bisogno di progredire e alzare l’asticella nella tua vita amorosa viene prima di tutto per te. Stai trascinando il tuo partner con te senza resistenza. Capricorno, sei facilmente in grado di ipnotizzare la tua preda.

Acquario

Idee chiare e decise sono all’ordine del giorno e spazzano via i tuoi dubbi. Acquario, il tuo buon umore è contagioso. Dovrai attingere a tutte le tue abilità di resistenza. Sarai un vero rullo compressore. Affronta problemi reali senza ulteriori indugi. Sarai più sicuro di te stesso, del tuo aspetto fisico e del tuo fascino. Questo ti renderà eminentemente più popolare tra coloro che ti circondano. La seduzione è all’ordine del giorno… Puoi contare sulle tue risorse.

Pesci

Si rischia di rimanere delusi se si cede al desiderio di aiutare chi non vuole essere aiutato. Non insistere nel cercare di convincere coloro che non capiscono. Persegui le tue idee perché sarà più produttivo. Situazioni conflittuali e confuse sono all’ordine del giorno. Pesci, assicurati di non spingere troppo quando non sei sicuro delle cose. Capirai le cose e la situazione ti aiuterà a conoscere te stesso.