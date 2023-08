Oroscopo Branko settimanale dal 30 agosto al 5 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Concentrati sulla comunicazione nelle relazioni. Esprimi i tuoi sentimenti in modo chiaro e ascolta attentamente il tuo partner.Lavoro: Sul fronte professionale, potresti avere nuove opportunità di crescita. Sii proattivo nell’affrontare nuove sfide. Salute: Dedica del tempo alla cura di te stesso, praticando attività che ti rilassano e rigenerano.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Questa settimana potrebbe portare una maggiore intimità nelle relazioni. Esplora i tuoi sentimenti e lasciati guidare dalla tua intuizione. Lavoro: In ambito professionale, potresti essere chiamato a collaborare con colleghi o team. Lavora in modo cooperativo per raggiungere obiettivi comuni. Salute: Prenditi cura del tuo benessere mentale, praticando tecniche di rilassamento e meditazione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Concentrati sulla stabilità e sulla sicurezza nelle relazioni. Comunicare apertamente i tuoi desideri aiuterà a creare un legame più solido. Lavoro: Sul fronte professionale, potresti affrontare decisioni importanti. Segui la tua intuizione e prendi misure calcolate. Salute: Fai attenzione alla tua salute fisica, facendo esercizio regolarmente e mantenendo una dieta equilibrata.