Oroscopo Branko settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questa settimana sarà caratterizzata da una forte carica emotiva e da una grande passione. Per i nati sotto il segno del Leone, sarà un momento perfetto per dedicarsi alle proprie passioni e per esprimere le proprie emozioni. Sul fronte lavorativo, invece, sarà importante mantenere la calma e non farsi prendere troppo dall’ansia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Per i Vergine, questa settimana sarà all’insegna della razionalità e della concretezza. Sarà un momento perfetto per dedicarsi al lavoro e per mettere in atto nuovi progetti. Sul fronte sentimentale, invece, sarà importante non farsi prendere troppo dalla razionalità e cercare di esprimere le proprie emozioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana sarà caratterizzata da una forte creatività e da una grande voglia di esprimersi. Per i nati sotto il segno della Bilancia, sarà un momento perfetto per dedicarsi alla scrittura, alla musica o ad altre forme d’arte. Sul fronte lavorativo, invece, sarà importante mantenere la concentrazione e non farsi distrarre dalle tentazioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per gli Scorpione, questa settimana sarà all’insegna della passione e dell’intensità emotiva. Sarà un momento perfetto per dedicarsi alle relazioni amorose e per approfondire i legami affettivi. Sul fronte lavorativo, invece, sarà importante non farsi prendere troppo dalla competitività e cercare di collaborare con gli altri.