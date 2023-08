Oroscopo Branko Settimanale dal 5 all’11 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Questa settimana sarà particolarmente romantica per i Sagittario. Le stelle favoriranno nuovi incontri e la riscoperta della passione nelle relazioni esistenti. Lavoro: Sul lavoro, avrete l’opportunità di mostrare le vostre capacità creative. Non abbiate paura di sperimentare nuove soluzioni e idee innovative. Salute: La vostra salute sarà buona, ma non prendetela alla leggera. Un po’ di attività fisica vi aiuterà a mantenervi in forma e in salute.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: In campo amoroso, la comunicazione sarà la chiave per risolvere eventuali incomprensioni. Siate aperti e sinceri con il vostro partner per rafforzare il legame. Lavoro: Sul lavoro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti. Affidatevi alla vostra intuizione e non esitate a chiedere consigli se necessario. Salute: Fate attenzione alla vostra dieta e cercate di introdurre cibi salutari nella vostra routine. Un corpo sano aiuta anche la mente.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Questa settimana sarà positiva per le relazioni, cari Acquario. La vostra creatività vi aiuterà a stupire il vostro partner, rendendo i momenti insieme ancora più speciali. Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarete molto produttivi e riuscirete a gestire efficacemente il vostro carico di lavoro. Mantenete il focus sugli obiettivi. Salute: La vostra energia sarà in crescita, ma fate attenzione a non esagerare con gli sforzi. Prendetevi il tempo necessario per rilassarvi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: In campo sentimentale, avrete la possibilità di chiarire eventuali malintesi con il vostro partner. La vostra empatia vi aiuterà a comprendere i sentimenti altrui. Lavoro: Sul lavoro, sarà importante mantenere un atteggiamento positivo e fiducioso. Le vostre capacità saranno apprezzate e riconosciute. Salute: La vostra salute sarà buona, ma cercate di evitare situazioni stressanti. Dedicatevi a attività che vi rilassino e vi aiutino a liberare la mente.