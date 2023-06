Oroscopo Branko settimanale dal 5 all'11 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per voi, cari Leone, questa settimana sarà un periodo di crescita personale e di realizzazione. Branko prevede che potreste fare importanti progressi nella vostra carriera o raggiungere traguardi significativi. Continuate a puntare in alto e non abbiate paura di mettervi alla prova. La vostra determinazione e il vostro impegno vi porteranno lontano. Prendetevi del tempo per celebrare i vostri successi e ricordatevi di ringraziare coloro che vi hanno supportato lungo il cammino.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Caro Vergine, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore consapevolezza di voi stessi e delle vostre esigenze. Branko vi invita a mettere in primo piano la vostra salute e il vostro benessere. Dedicatevi a pratiche che vi aiutino a rilassarvi e a ritrovare l’equilibrio interiore. Fate attenzione anche alle vostre relazioni, assicurandovi di comunicare in modo aperto e onesto. Siate gentili con voi stessi e con gli altri, e ricordatevi che ogni giorno è un’opportunità per imparare e crescere.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per voi, Bilancia, questa settimana sarà un periodo di rinnovamento e di nuove opportunità. Branko prevede che potreste trovare soluzioni creative a problemi che vi hanno afflitto. Sfruttate la vostra intuizione e il vostro senso estetico per ottenere risultati straordinari. Inoltre, prendetevi del tempo per dedicarvi alle vostre passioni e ai vostri hobby. Questo vi aiuterà a rilassarvi e a ristabilire l’equilibrio nella vostra vita.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Cari Scorpione, questa settimana sarà un periodo di introspezione e di riflessione. Branko vi consiglia di dedicare del tempo a comprendere meglio voi stessi e le vostre emozioni. Potreste fare importanti scoperte sulle vostre motivazioni e sui vostri desideri più profondi. Utilizzate questa conoscenza per prendere decisioni consapevoli e per perseguire ciò che vi rende veramente felici. Ricordate che la vostra autenticità è la chiave per il successo e la soddisfazione.