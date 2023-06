Oroscopo Branko Settimanale dal 6 al 12 giugno 2023: i segni con voti Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Voto: 9/10

I Sagittario saranno pieni di energia e di ottimismo in questa settimana. Sentirete un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti e di vivere nuove avventure. Sarà un momento perfetto per pianificare viaggi o per dedicarvi a nuovi interessi e passioni. Sfruttate al massimo questa positività per ampliare i vostri orizzonti e conoscere persone interessanti. Fate attenzione solo a non prendere decisioni affrettate. Valutate bene le vostre scelte prima di agire.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Voto: 7/10

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno affrontare alcune sfide in questa settimana. Potreste sentirvi un po’ stanchi e sotto pressione a causa di un carico di lavoro intenso. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare. Siete capaci di affrontare qualsiasi sfida con determinazione e precisione. Organizzatevi bene e cercate di stabilire delle priorità chiare. Prendetevi del tempo per rilassarvi e riposare, perché il vostro benessere è fondamentale per affrontare al meglio le sfide che vi attendono.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Voto: 8/10

Per gli Acquario, questa settimana sarà molto positiva. Sarete pieni di idee innovative e di originalità, che vi permetteranno di distinguervi dagli altri. Sarà un momento ideale per mettere in atto i vostri progetti e farvi notare nel campo professionale. Approfittate di questa energia creativa per creare connessioni significative e per fare progressi nelle vostre ambizioni. Siate aperti a nuove opportunità e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Voto: 6/10

I Pesci dovranno affrontare alcune difficoltà in questa settimana. Potreste sentire una certa confusione e insicurezza riguardo al vostro cammino. È importante che non vi lasciate sopraffare da questi sentimenti. Cercate di affidarvi alla vostra intuizione e seguite il vostro cuore. Rimanete focalizzati sui vostri obiettivi e cercate di non lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui. Prendetevi del tempo per meditare e ritrovare l’equilibrio interiore.