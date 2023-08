Oroscopo Branko Settimanale dal 7 al 13 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario si sentirà ispirato e ottimista grazie all’influenza di Giove questa settimana. Sarà un periodo favorevole per esplorare nuovi interessi e approfondire le conoscenze. L’amore sarà romantico e stimolante, quindi lasciati coinvolgere dalle emozioni. Potresti anche considerare opportunità di viaggio o di studio all’estero. Fai attenzione ai dettagli nelle questioni finanziarie e sii responsabile nelle tue scelte.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Con Saturno come tuo pianeta guida, il Capricorno sarà guidato da un forte senso di disciplina e responsabilità questa settimana. Sarà un periodo adatto per dedicarsi al lavoro e raggiungere gli obiettivi di lungo termine. Potresti affrontare sfide, ma il tuo approccio pragmatico ti aiuterà a superarle con successo. L’amore sarà stabile e affidabile, quindi rafforza i legami esistenti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario si sentirà guidato dall’innovazione e dall’originalità questa settimana grazie all’influenza di Urano. Sarà un periodo favorevole per esplorare nuove idee e approcci creativi. Potresti essere ispirato a sperimentare e seguire strade non convenzionali. Le relazioni saranno stimolanti e appaganti, quindi sfrutta la tua natura socievole per creare nuove connessioni. L’amore potrebbe portare sorprese piacevoli.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il Pesci si sentirà connesso con il proprio mondo interiore questa settimana, grazie all’influenza di Nettuno. Ascolta la tua voce interiore e segui le tue passioni. Sarà un momento adatto per riflettere sulle tue emozioni e cercare la pace interiore. Fai attenzione alle tue intuizioni, poiché potrebbero rivelarsi utili nelle decisioni importanti. Con la tua natura empatica, sarai una fonte di conforto per gli altri.