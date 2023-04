Oroscopo Branko settimanale dal 9 al 16 aprile 2023: Pesci previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale. Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, l’intensità, la forza e la grande capacità intuitiva con i tuoi contatti, nelle tue conversazioni e con i tuoi cari saranno incredibili e ti aiuteranno in ogni momento.

Martedì 11, è un momento speciale per mostrare la tua gentilezza e il tuo lato creativo sia nel tuo lato artistico che nel modo in cui esegui qualsiasi azione che svolgi durante questa giornata.

Mercoledì 12, la tua profondità di sentimenti e gentilezza ti aiuterà a uscire da certi momenti in cui non vedi le cose chiaramente e in cui devi sollevare il morale e divertirti come prima.

Giovedì 13, il vostro più grande successo e privilegio sarà quello di prendervi cura e proteggere gli altri. La simpatia innata è l’opzione migliore per questa giornata intensa. Goditi tutto ciò che ti rende felice.

Venerdì 14 sentirai una grande emozione nella tua vita, e la sensibilità e la creatività ti porteranno ad avere idee artistiche e creative molto speciali e benefiche per te e i tuoi associati.

Sabato 15 è giunto il momento di allattare e mostrare il tuo affetto e la tua simpatia in modo aperto e in accordo con le persone con cui sei in contatto. Goditi tutto.

Domenica 16 è un momento ideale per vivere pienamente e mostrare la gioia di condividere il tuo tempo con le persone vicine a te che ami e con le quali ti senti bene.