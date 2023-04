Oroscopo Branko settimanale dal 9 al 16 aprile 2023: Acquario previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale. Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, ti concentrerai sull’aumento dell’armonia e della vicinanza con le persone associate e con le quali dovresti contattare per i tuoi accordi e conversazioni professionali.

Martedì 11, il tuo grande potenziale e il modo sereno e gentile di sentirti e comportarti verso gli altri e nella tua professione, ti aiuteranno nella tua giornata e nelle attività che fai. Divertiti e approfittane.

Mercoledì 12, la tua profondità di sentimenti e gentilezza ti aiuterà a uscire da certi momenti in cui non vedi le cose chiaramente e in cui devi sollevare il morale e divertirti come prima.

Giovedì 13, sentirai una grande tensione emotiva, ma se la usi correttamente, ti aiuterà a creare e goderti il tuo modo agile di funzionare nelle tue attività. Mantieni la giovialità.

Venerdì 14, la capacità di sentire con grande indipendenza e con grande originalità i nuovi inizi e piani che farai d’ora in poi. È un momento molto speciale e piacevole della tua vita.

Sabato 15, il vantaggio di oggi è che saprai sempre quando agire e in quale aspettare e scorrere come il fiume. Sarai in grado di ammorbidire la tua comprensione con gli altri e le tue capacità di persuasione.

Domenica 16, i vostri desideri di oggi saranno esauditi e vi sentirete una persona privilegiata. Usa la tua intuizione e i venti favorevoli che arrivano per la tua vita. Goditi tutte le cose belle e i momenti di riposo.