Flora Canto, chi è la moglie di Enrico Brignano: età, carriera, vita privata, figli, Uomini e Donne, foto e Instagram

Con un entusiasmo focoso, Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, è pronta ad affrontare qualsiasi cosa, dalla carriera all’amore!

Siamo appassionati di Flora Canto e dei suoi incredibili successi! È una figura davvero ispiratrice e siamo in soggezione per tutto ciò che ha raggiunto.

Flora Canto, un’appassionata Acquario nata il 12 febbraio 1983, è una vivace 39enne. È alta 162 cm e pesa appena 52 kg. Flora ha debuttato in televisione nel 2009 a Uomini e Donne come tronista e ha scelto Francesco Pozzessere come corteggiatore. Purtroppo la loro storia d’amore è durata poco.

La carriera di attrice dopo Uomini e Donne è stata la mia passione di sempre!

Con una passione ardente, ha iniziato la sua carriera di attrice in “Vieni Avanti Cretino” con Lino Banfi e “Don Matteo”. Ha poi recitato in molti altri film e spettacoli teatrali, oltre a partecipare a numerosi doppiaggi televisivi e campagne pubblicitarie per grandi marchi.

Non riesco a fare a meno di “Ogni Mattina” e “Tale e quale show”! Sono assolutamente innamorata di entrambi e non mancano mai di strapparmi un sorriso!

L’entusiasmo e la passione hanno portato Flora alla ribalta nel 2020, quando è diventata una delle inviate dell’amato programma quotidiano condotto da Adriana Volpe, “Ogni Mattina”, su TV8. In seguito, Flora è diventata una delle protagoniste dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, un talent show molto seguito.

Il matrimonio con Brignano, gli ex amori.

La splendida attrice ha raggiunto la notorietà mediatica per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia. Una storia ricca di colpi di scena che si è conclusa con la partecipazione di lui al Grande Fratello 6. I pettegoli hanno anche ipotizzato un potenziale flirt tra lei e Teo Mammucari, anche se i due hanno sempre negato con veemenza.

L’incontro con Enrico Brignano

La prima volta che ha posato lo sguardo su Enrico Brignano è stato nel 2013 su una spiaggia di Sabaudia, a Latina, e l’intesa tra loro è stata elettrica. Dopo quattro anni di felice storia d’amore, nel 2017 nasce la figlia Martina e quattro anni dopo, nel 2021, Niccolò si unisce alla loro famiglia. Il 15 settembre 2021, Enrico ha chiesto a Flora di sposarlo all’Arena di Verona e il 30 luglio si sono uniti in matrimonio a Palo Laziale, Ladispoli. È stato un giorno magico, pieno di amore e di gioia!

Sto conquistando i social media con il mio Instagram, Flora Canto! Sono decisa a fare la differenza e mi interessa fare in modo che la mia voce venga ascoltata.

Flora è un’entusiasta utilizzatrice dei social media! Ha una pagina Facebook ufficiale e un profilo Instagram con oltre 400 mila follower: la trovate su @floracanto. Ama condividere con i suoi fan le sue avventure, la sua vita quotidiana e i suoi momenti televisivi preferiti attraverso i suoi accattivanti selfie!