Oroscopo Branko settimanale del Cancro: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5, sarà un momento molto intenso e in cui tutto accadrà molto rapidamente. Pertanto, è conveniente prestare molta attenzione e gestire la cortesia e le buone maniere.

Martedì 6, la tua vita si muoverà in ambienti diversi che non conosci, ma allo stesso tempo è positiva, perché sarai in grado di scoprire molti aspetti della tua vita che non conoscevi e alcuni altri che ti ricorderanno le abilità che hai dentro.

Mercoledì 7 sarà una giornata complicata in cui il tuo carattere brusco e serio si scontrerà con gli altri. Pertanto dovresti sottolineare come metterti al posto degli altri, quindi sarà più facile da affrontare.

Giovedì 8, dovresti mantenere la stabilità e la fermezza attraverso il tuo modo di essere pratico, sereno e amorevole, poiché hai molti fronti aperti e dovrai risolverli tutti, passo dopo passo.

Venerdì 9, sarà un giorno molto positivo e soprattutto molto fortunato in amore, quindi goditi tutti i tuoi progetti e come la vita ti sorride e ti aiuta a far apparire la magia di volta in volta.

Sabato 10, il tuo modo sereno di agire e di stare fuori da ciò che pensano e da ciò che dicono, di sentire con una libertà individuale che non hai avuto fino ad ora. Divertirsi.

Domenica 11 siete in un dolce momento in cui proverete una certa malinconia dovuta alle passioni e ai sentimenti del passato che vi hanno fatto vibrare. Ora è il momento di analizzare internamente quali sono stati i fallimenti, per evitarli.