Oroscopo Branko settimanale della Vergine: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, evita gli scontri perché pensi che la gente si aspetti di più da te. Dovrai organizzare il tuo modo di agire e lavorare in modo molto personale e allo stesso tempo selettivo e sereno.

Martedì 9 sarà un giorno fortunato per impiegare le tue abilità speciali e uniche e avere fortuna nei tuoi affari, grazie alla tua esperienza. Potrete godere di una piacevole compagnia.

Mercoledì 10, pazienza, affetto incondizionato e serenità saranno i tuoi punti di forza per sentirti a tuo agio nel tuo ambiente e con le persone con cui vivi più a lungo.

Giovedì 11 potrai materializzare i tuoi progetti con grande calma e in modo pratico e persistente. Grazie al tuo acume sarai fortunato che ciò che pianifichi è positivo.

Venerdì 12, hai la fortuna dalla tua parte e puoi anche materializzare le tue azioni. È meglio approfittare delle tue conoscenze per mantenere la buona atmosfera e il pragmatismo.

Sabato 13, imparerai molto dalle situazioni che si verificano in questo giorno, poiché saranno interessanti e intense. Il tuo “buon lavoro” ti aiuterà in ogni momento. Quindi goditi i risultati.

Domenica 14, il tuo apprendimento in questi momenti e l’esperienza che hai in questa vita ti porterà nel luogo in cui devi essere. Dal momento che ti sentirai più a tuo agio. Sarà un momento ideale nella tua vita.