Oroscopo Paolo Fox settimanale Pesci: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, la priorità è in questo momento che tu segua ciò che il tuo cuore ti dice e che aiuti le persone che hanno bisogno di te. Evita di pensare di essere una vittima e pensa meglio di essere un salvatore degli altri.

Martedì 9, la tua sensibilità ti porta ad aiutare gli altri. Dovresti prestare attenzione agli eventi per sapere quali sono reali e quali sono il prodotto della tua immaginazione speciale.

Mercoledì 10 è un momento per mantenere la fortuna nei tuoi guadagni e anche una maggiore profondità nei tuoi progetti e nella tua vita interiore. Sarai in grado di intuire e percepire sensazioni che prima non avevi.

Giovedì 11, felicità e gioia vi accompagneranno in questo giorno. Devi adattarti ad alcuni cambiamenti che non ti aspetti e ai colpi di scena nei tuoi affari. È meglio usare la tua cordialità e simpatia innata.

Venerdì 12, ti trovi in un momento estremamente fortunato e profondo. Ti connetterai in modo speciale con le persone di cui ti fidi; Per loro sarà più facile comunicare con loro.

Sabato 13, la fortuna vi accompagnerà in ogni modo, soprattutto personalmente. Cosa ti darà l’impulso di provare l’euforia di essere sulla strada giusta; Quindi divertiti.

Domenica 14, i tuoi sogni e le tue intuizioni saranno profondi e molto lucidi. Ecco perché ti sentirai accompagnato e i messaggi che riceverai ti aiuteranno a mantenere relazioni migliori con gli altri e ti apprezzerai anche di più.