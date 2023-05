Oroscopo Branko settimanale Leone: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, è un momento molto importante in cui emergerà il tuo sentimento altruistico e avrai il desiderio di aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno di te. Il tuo grande cuore è stato messo alla prova dalle circostanze in cui vivi.

Martedì 9, hai abbastanza voglia di mantenere molta attività e che le tue esibizioni siano originali e precise. Sarai in grado di aiutare le persone vicine e vicine in modo amorevole e altruistico.

Mercoledì 10, sei in un momento molto speciale per scoprire chi sei ed esprimerti veramente. Per loro dovrai interiorizzarti o rilassarti, e in meditazione o attraverso i sogni scoprirlo.

Giovedì 11, ti piace sentirti libero, ma i tuoi legami ti avvicinano ai tuoi cari e alla famiglia, in modo da usare parte della tua grande vitalità per aiutare le persone che ne hanno bisogno.

Venerdì 12, sei al culmine e abbastanza fruttuoso. Dovresti tenere il passo e usare il tuo grande cuore per aiutare gli altri. La tua visione in questo momento sarà molto positiva.

Sabato 13, i tuoi progetti saranno ambiziosi e sarai molto felice di ottenere argomenti che in precedenza ti costavano di più per portarli avanti. Prenditi cura solo delle relazioni tese con la coppia.

Domenica 14 avrai una grande vena di fortuna, grazie alla tua intraprendenza e alla tua voglia di realizzare i progetti nuovi e originali che ti perseguitano la testa. Divertirsi.