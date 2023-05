Oroscopo Branko settimanale Toro: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, dovresti essere una persona più moderata nel tuo modo di relazionarti con gli altri in questo modo sarà più facile ottenere ciò che vuoi ottenere e stare in un ambiente piacevole.

Martedì 9, prenditi cura del tuo sistema nervoso e delle tensioni e dei disagi che producono, principalmente nelle aree in cui intervengono le tue interazioni personali e sentimentali.

Mercoledì 10, dovresti moderare il tuo modo di agire e parlare con gli altri per evitare malintesi. È importante che dimostriate il vostro spirito cordiale e la vostra gioia di vivere.

Giovedì 11, il modo piacevole e amichevole di essere che manterrai in questo giorno ti aiuterà a sperimentare una maggiore motivazione e sicurezza nei piani che realizzi.

Venerdì 12, la tua sensibilità e percezione interiore ti aiuteranno a scegliere correttamente nelle tue questioni personali e nella capacità di essere positivo. Il tuo pragmatismo e la tua giovialità saranno utili.

Sabato 13 è un buon momento per usare la tua simpatia e grazia in questioni difficili. Sarai in grado di dare alle persone che ami un vero amore e senso di impegno.

Domenica 14, approfittate della vostra simpatia e gentilezza per svolgere questioni personali; e che i progetti e la forma del dialogo vi aiutino a prosperare efficacemente.