Oroscopo di oggi lunedì 30 gennaio 2023: previsioni e classifica dei segni zodiacali

Preparatevi a scoprire quali sono i segni zodiacali più caldi e quali quelli più cool questo lunedì 30 gennaio 2023! Se non vedete l’ora di scoprire l’oroscopo aggiornato di oggi, non cercate oltre. Se volete fare il passo più lungo della gamba ed esplorare le previsioni astrologiche dei due astrologi più stimati d’Italia, Paolo Fox e Branko, allora non potete mancare! Non aspettate oltre, scoprite oggi stesso il vostro oroscopo!

L’oroscopo di oggi: i segni freddi

Toro, oggi è il giorno di tirare fuori il coraggio e chiarire cosa non va nella vostra relazione. Valutate con cautela le spese per la casa e la famiglia. Gemelli, le pulizie di primavera sono alle porte ed è tempo di potare i rami ormai secchi. Avrete bisogno di molta pazienza per rasserenare la vostra vita sentimentale. Leone, avete un’irrefrenabile voglia di esprimere i vostri sentimenti, quindi assicuratevi di scegliere bene le parole. Se il Sagittario ha difficoltà in amore, nel lavoro o nell’esprimere affetto, è ora di cambiare prospettiva. Se necessario, cambiate scenario e mettete una certa distanza fisica tra voi e il problema.

Cancro, è il momento di fare una pausa dal lavoro e di concentrarsi sull’amore, che potrebbe regalare emozioni straordinarie. Vergine, avete troppe cose in ballo, quindi alleggeritevi e presto vi sentirete molto meglio. Capricorno, non abbiate fretta nelle relazioni, prendetevi il tempo necessario. Pesci, state entrando in una fase più promettente della vita, quindi fate in modo di approfittarne e date priorità all’amore. Parlate chiaramente e apertamente per risolvere eventuali disaccordi.

Ariete, preparati a fare un ritorno potente in amore e nella carriera! Giove è ancora nel vostro cielo e vi dà la forza necessaria per lasciare finalmente andare le cose che vi pesano. Bilancia, state per svegliarvi pieni di energia e di fiducia in voi stessi. Scorpione, oggi sarete benedetti da una bella Venere che vi porterà molta fortuna in amore. Acquario, avrete la Luna e Marte dalla vostra parte, il che rende questo momento perfetto per nutrire le vostre relazioni e fare qualche richiesta, ma non esagerate!