Oroscopo Branko domani 30 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Prenditi cura delle tue reazioni improvvise e non lasciarti trasportare dalla prima cosa che vedi o senti. Studia bene la situazione, pensa attentamente a quello che dirai e poi agisci. Ora si consiglia di non prendere decisioni definitive fino a quando non ti senti più sicuro di te stesso. Chiave del giorno: Tradimento. Numeri fortunati: 31, 43, 53.

TORO

Ora stai cercando sicurezza e sostegno dai tuoi cari e dal tuo partner. Non pretendere da te stesso ciò che non puoi dare. Le tue emozioni ti tradiscono e non sarai in grado di nascondere il tuo stato d’animo ora. Evita i confronti con donne, amici o parenti poiché saranno molto intensi. Chiave del giorno: Riconciliazione. Numeri fortunati: 5, 17, 34.

GEMELLI

Esprimi le tue esigenze e fai sapere agli altri cosa ti aspetti dal mondo. È importante considerare i sentimenti e le esigenze di coloro che condividono quotidianamente con te. Sono importanti per realizzare i tuoi sogni. Ascolta le loro opinioni. Chiave del giorno: riadattamento. Numeri fortunati: 4, 22, 46.

CANCRO

La tua sensibilità verso i sentimenti degli altri è accresciuta. Diventi il ​​mediatore dei problemi familiari. Le tue parole saranno ascoltate e i tuoi consigli messi in pratica. Le tue emozioni e la tua vitalità fisica si armonizzano per migliorare le tue relazioni personali. Chiave del giorno: autocontrollo. Numeri fortunati: 13, 29, 51.

LEONE

Non far sentire gli altri responsabili di ciò che ti sta accadendo. Prenditi la responsabilità delle tue azioni. Metti in ordine le tue cose personali. Approfitta delle ore pomeridiane per organizzare la tua stanza, la tua scrivania, la tua casa. L’ordine ti preparerà a svolgere il tuo lavoro in modo più efficace. Chiave del giorno: Relazioni. Numeri fortunati: 12, 44, 52.

VERGINE

Il tuo fascino personale è enfatizzato. Vorrai avere un bell’aspetto, avere un bell’aspetto e investirai nella tua bellezza. Tuttavia, fai attenzione a non spendere più di quanto è alla tua portata. Tieniti aggiornato sulle tue finanze e poi concediti di spendere per ciò che desideri così tanto. Partecipa a nuovi progetti. Chiave del giorno: Successi.Numeri fortunati: 3, 7, 13.

BILANCIA

Rompi con la tua routine, cerca un intrattenimento diverso e nuovo. La tua mente ha bisogno di un altro paesaggio che ti trasporti in un altro luogo. Un breve viaggio sarebbe stimolante e molto rigenerante per te, senza dimenticare di prendere le misure necessarie per proteggere la tua salute e quella degli altri. Chiave del giorno: Impegno. Numeri fortunati: 2, 33, 45.

SCORPIONE

Ciò che hai tenuto segreto diventa pubblico, scoperto, viene alla luce. Aspettatevi reazioni positive e negative. L’importante è non dover nascondere la verità. Le tue capacità di pubbliche relazioni sono molto buone, quindi sarai in grado di uscire da qualsiasi situazione. Chiave del giorno: superamento. Numeri fortunati: 9, 20, 47.

SAGITTARIO

Da ogni problema hai imparato e sei diventato più forte e più astuto. La sicurezza e la fiducia in te stesso sono rafforzate e vorrai fare molto in poco tempo. Tuttavia, rallenta e prenditi del tempo per ricercare e andare costante su tutto. Chiave del giorno: seduzione. Numeri fortunati: 31, 43, 59.

CAPRICORNO:

Indaga bene dove stai andando. Quello che stai aspettando avrà dei ritardi, ma la tua pazienza ripagherà con buoni risultati. Attaccarti alle cose materiali e non condividerle con gli altri ti porterà problemi inutili, soprattutto se hai un partner. Non trascurare la tua salute. Chiave del giorno: Apertura. Numeri fortunati: 2, 39, 48.

ACQUARIO

Avrai un grande desiderio oggi di stare insieme ai tuoi amici. Cercherai la loro compagnia e anche la loro collaborazione. La necessità di comunicare ciò che senti e ricevere supporto morale da loro è importante per te in questo momento. È necessario dimenticare e seppellire i rancori passati. Chiave del giorno: Crescita. Numeri fortunati 1, 19, 35.

PESCI

Le relazioni con i tuoi amici si intensificano. Prendersi cura e coccolare gli altri ti soddisfa e lo farai incondizionatamente. Sii te stesso, poiché non sarai in grado di nascondere i tuoi sentimenti. La paura di perdere ciò che già possiedi ti rende molto possessivo e questo a sua volta fa avverare ciò che temi tanto. Chiave del giorno: autonomia. Numeri fortunati: 11, 34, 36.